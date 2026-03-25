CA બનવાનું સપનું પૂરું કરવા સુરતના 21 વર્ષીય યુવાને વેચ્યું શરબત, આજના યુવાનો માટે બન્યો પ્રેરણારૂપ

ગુજરાતી ન્યૂઝSurat

Kaushik Mishra CA student: સુરત શહેરના પાંડેસરા વિસ્તારના મરાઠા નગરમાં રહેતો 21 વર્ષનો કૌશિક મિશ્રા આજના યુવાનો માટે પ્રેરણારૂપ બની રહ્યો છે. એક સામાન્ય પરિવારમાંથી આવતો કૌશિક પોતાની મહેનત અને સંકલ્પથી ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) બનવાનું સ્વપ્ન પૂરું કરવા માટે દિવસ-રાત પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 25, 2026, 01:31 PM IST

Surat News: જેને આપણે ડાયમંડ સિટી અને ટેક્સટાઈલ સિટી તરીકે ઓળખીએ છીએ, તે સુરતમાં હવે અનેક યુવાનો પોતાની મહેનતથી સફળતાના નવા શિખરો સર કરી રહ્યા છે. આવું જ એક પ્રેરણારૂપ નામ એટલે પાંડેસરાના મરાઠા નગરમાં રહેતો 21 વર્ષીય કૌશિક મિશ્રા છે. અત્યંત ગરીબ પરિસ્થિતિમાં ઉછરેલા આ યુવાને સાબિત કરી દીધું છે કે જો મનમાં સંકલ્પ મક્કમ હોય, તો ગમે તેટલા મોટા પડકારો પણ તમને રોકી શકતા નથી.

એક રૂમનું મકાન અને ફ્રુટની લારી
આ વિશે મળતી માહિતી પ્રમાણે કૌશિકનો પરિવાર છેલ્લા 35 વર્ષથી સુરતમાં એક નાનકડા એક રૂમના મકાનમાં વસવાટ કરે છે. પરિવારમાં માતા-પિતા, બે ભાઈ અને એક બહેન એમ કુલ 5 સભ્યો છે. પિતા ફ્રુટ વેન્ડર તરીકે કામ કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. આર્થિક સ્થિતિ નબળી હોવા છતાં કૌશિકે ક્યારેય હિંમત હારી નથી. તેણે પોતાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ સરકારી શાળામાં પૂર્ણ કર્યું અને ત્યારબાદ ભટારની વિદ્યાભારતી શાળામાંથી ઉચ્ચતર માધ્યમિક અભ્યાસ પૂરો કર્યો.

CA બનવાનું સપનું કર્યું સાકાર
કૌશિક જ્યારે પોતાના પિતાની ફ્રુટની લારી પર મદદ કરતો હતો, ત્યારે તેને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) કોર્સ વિશે જાણવા મળ્યું. આ મોંઘા ગણાતા કોર્સનો ખર્ચ ઉપાડવો તેના પરિવાર માટે મુશ્કેલ હતો, પરંતુ કૌશિકે રસ્તો શોધી કાઢ્યો. પોતાના ભણતરનો ખર્ચ જાતે ઉઠાવવા માટે તેણે બીલાના શરબતનો નાનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો. કૌશિક સવારે પિતાને મદદ કરતો અને બપોરે શરબત વેચતો. રાત્રે મોડે સુધી અભ્યાસ કરતો. આ કૌશિકનો નિત્યક્રમ બની ગયો હતો."

નિષ્ફળતાને બનાવી સફળતાની સીડી
કૌશિકે CA ફાઉન્ડેશનની પરીક્ષા પ્રથમ પ્રયાસે જ પાસ કરી લીધી હતી. જોકે, આગળનો રસ્તો થોડો કઠિન રહ્યો હતો. કૌશિકને જાન્યુઆરી 2025માં સીએ ઇન્ટરની પરીક્ષામાં નિષ્ફળતા મળી હતી. ત્યારબાદ સપ્ટેમ્બર 2025માં ગ્રુપ-2ની પરીક્ષામાં માત્ર 8 માર્ક્સ માટે રહી ગયો હતો. છતાં તેણે હિંમત હારી નહોતી અને જાન્યુઆરી 2026માં આવેલી પરીક્ષામાં સતત મહેનત અને હિંમત ન હારવાના ગુણને કારણે તેણે ફરી પરીક્ષા આપી અને ગ્રુપ-2માં ઝળહળતી સફળતા મેળવી.

દિવસના 15 કલાકની સખત મહેનત
કૌશિક સવારે 7 વાગ્યાથી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી સતત કાર્યરત રહે છે. એક તરફ પરિવારને આર્થિક ટેકો આપવો અને બીજી તરફ સીએ જેવા અઘરા કોર્સ માટે તૈયારી કરવી. તેની આ સફર આજે સુરતના અનેક વિદ્યાર્થીઓ માટે આશાનું કિરણ બની છે. કૌશિક મિશ્રાની આ સફળતા માત્ર તેની એકલાની નથી, પરંતુ તે દરેક યુવાનની છે જે અભાવમાં પણ પ્રભાવ પાથરવાની શક્તિ રાખે છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

