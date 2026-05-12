"રસોઈમાં આટલો ધુમાડો કેમ કરે છે?" કહી પ્રેમીએ પ્રેમિકાના ગળામાં કાતર ઘોપી નાખી; લોહીના ફૂવારા ઉડ્યા!

Surat News: અમરોલી વિસ્તારમાં લિવ-ઈન રિલેશનશિપમાં રહેતા પ્રેમીએ પોતાની પ્રેમિકાની ઘાતકી હત્યા કરી હોવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. છેલ્લા સાત વર્ષથી સાથે રહેતા ભાવેશ પાંડવ અને જયા વચ્ચે રસોઈમાં થતા ધુમાડા જેવી સામાન્ય બાબતે તકરાર થઈ હતી. આ બોલાચાલી દરમિયાન ઉશ્કેરાયેલા ભાવેશે જયાના ગળામાં કાતર ઘોપી દઈ જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો.
 

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 12, 2026, 11:39 AM IST|Updated: May 12, 2026, 11:39 AM IST
કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

