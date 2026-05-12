"રસોઈમાં આટલો ધુમાડો કેમ કરે છે?" કહી પ્રેમીએ પ્રેમિકાના ગળામાં કાતર ઘોપી નાખી; લોહીના ફૂવારા ઉડ્યા!

Surat News: સુરતના અમરોલી વિસ્તારમાંથી એક ચોંકાવનારી અને હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. સામાન્ય બાબતે શરૂ થયેલો ઝઘડો લોહિયાળ ખેલમાં પરિણમ્યો હતો, જેમાં એક શખ્સે પોતાની લિવ-ઈન પાર્ટનરની નિર્મમ હત્યા કરી નાખી છે. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
અમરોલી વિસ્તારમાં છેલ્લા સાત વર્ષથી ભાવેશ પાંડવ નામનો યુવક જયા નામની મહિલા સાથે લિવ-ઈન રિલેશનશિપમાં રહેતો હતો. ઘટનાના દિવસે રસોઈ બનાવતી વખતે ઘરમાં ધુમાડો થવા બાબતે બંને વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. આવેશમાં આવી ગયેલા ભાવેશે "રસોઈમાં આટલો ધુમાડો કેમ કરે છે?" તેમ કહી જયાના ગળાના ભાગે કાતર ઘોપી નાખી હતી. હુમલા બાદ જયા લોહીલુહાણ હાલતમાં ઢળી પડી હતી. ઘટનાની જાણ થતા તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે તેને સુરતની સ્મિમેર હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. જોકે, ઈજા ગંભીર હોવાને કારણે ટૂંકી સારવાર દરમિયાન જયાનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું.
પોલીસ કાર્યવાહી
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે મૃતક જયાના ભાવેશ સાથે આ ત્રીજા લગ્ન હતા. તેઓ છેલ્લા સાત વર્ષથી એકબીજા સાથે લિવ-ઈન રિલેશનશિપમાં રહેતા હતા. નાની એવી વાતમાં ઉશ્કેરાઈ જઈને ભાવેશે આ જીવલેણ પગલું ભર્યું હતું. ઘટનાની જાણ થતા જ અમરોલી પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે અને હોસ્પિટલ દોડી ગયો હતો. પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપી ભાવેશ પાંડવની ધરપકડ કરી લીધી છે. હાલ પોલીસ આ મામલે વધુ પુરાવા એકત્ર કરી રહી છે અને કાયદેસરની તપાસ ચાલુ છે.