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સુરત નાસિરનગર ડિમોલિશનમાં મોટો નાટ્યાત્મક વળાંક: સસ્પેન્ડેડ એન્જિનિયર સુઝલ પ્રજાપતિ પહોંચ્યા હાઇકોર્ટના શરણે

Surat Engineer Moves HC Over Suspension: સુરતના નાસીરનગર વિસ્તારમાં થયેલા વિવાદાસ્પદ ડિમોલિશનની કામગીરી બાદ તંત્રમાં મોટો ભૂકંપ આવ્યો છે. આ પ્રકરણમાં આંતરિક તપાસ બાદ સસ્પેન્ડેડ સુરત મનપાના એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર સુજલ પ્રજાપતિએ પોતાના સસ્પેન્શન ઓર્ડર સામે મોરચો માંડ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 10, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:18 AM IST
સુરત નાસિરનગર ડિમોલિશનમાં મોટો નાટ્યાત્મક વળાંક: સસ્પેન્ડેડ એન્જિનિયર સુઝલ પ્રજાપતિ પહોંચ્યા હાઇકોર્ટના શરણે
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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