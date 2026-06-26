/સુરતમાં ડ્રાઇવિંગ વખતે મોબાઈલ વાપરવાની ઘેલછાએ લીધો માસૂમનો જીવ, ઘર પાસે રમતી બાળકી પર ફરી વળી કાર

પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત: ડિંડોલી વિસ્તારમાં આવેલી પ્રયોશા પાર્ક સોસાયટીમાં રહેતી 4 વર્ષીય માસૂમ બાળકી સ્નેહા ઘરની બહાર રમી રહી હતી. તે દરમિયાન સોસાયટીમાં જ રહેતો નીતિન મિશ્રા નામનો કાર ચાલક પોતાની કાર લઈને બેફામ ગતિએ આવી રહ્યો હતો. તેણે બાળકીના ઘર પાસે જ અચાનક પૂરપાટ ઝડપે ટર્ન લીધો હતો અને ત્યાં રમી રહેલી માસૂમ સ્નેહાને કારના વ્હીલ નીચે કચડી નાખી હતી.
અકસ્માત થતાં જ બાળકીનો કાળજું કંપાવી દેનારો રડવાનો અવાજ સાંભળીને પરિવારજનો અને સોસાયટીના લોકો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. લોહીલુહાણ હાલતમાં બાળકીને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે નજીકની હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી. જ્યાં ફરજ પરના તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કરી હતી. બાળકીના પરિવારે આક્ષેપ કર્યો છે કે, કાર ચાલક નીતિન મિશ્રા ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે મોબાઈલ ફોન પર વાત કરી રહ્યો હતો. જેના કારણે આ ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. પરિવારે આરોપી સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
ઘટનાની જાણ થતાં જ ડિંડોલી પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસે મામલાની ગંભીરતા જોઈને ત્વરિત કાર્યવાહી હાથ ધરી આરોપી કાર ચાલક નીતિન મિશ્રાની ધરપકડ કરી લીધી છે અને તેની વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની તપાસ શરૂ કરી છે. માસૂમ બાળકીના મોતના પગલે સમગ્ર સોસાયટી અને વિસ્તારમાં ભારે અરેરાટી સાથે શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
૧. આ દુઃખદ ઘટના સુરતના કયા વિસ્તારમાં અને કઈ સોસાયટીમાં બની છે?
જવાબ: આ હૃદયદ્રાવક ઘટના સુરતના ડિંડોલી વિસ્તારમાં આવેલી પ્રયોશા પાર્ક સોસાયટીમાં બની છે.
૨. અકસ્માતનો ભોગ બનનાર બાળકીની ઉંમર અને નામ શું હતું?
જવાબ: અકસ્માતનો ભોગ બનનાર માસૂમ બાળકીનું નામ સ્નેહા હતું અને તેની ઉંમર ૪ વર્ષ હતી.
૩. આરોપી કાર ચાલકનું નામ શું છે અને પરિવારનો તેના પર શું આક્ષેપ છે?
જવાબ: આરોપી કાર ચાલકનું નામ નીતિન મિશ્રા છે. પરિવારનો આક્ષેપ છે કે અકસ્માત સમયે તે મોબાઈલ ફોન પર વાત કરી રહ્યો હતો અને બેફામ ગતિએ કાર ચલાવી રહ્યો હતો.
૪. અકસ્માત બાદ બાળકીનું મોત ક્યારે અને ક્યાં થયું?
જવાબ: અકસ્માત બાદ લોહીલુહાણ હાલતમાં બાળકીને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી, જ્યાં ફરજ પરના તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કરી હતી. તેનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું.
૫. આ મામલે પોલીસે શું કાર્યવાહી કરી છે?
જવાબ: ડિંડોલી પોલીસે ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ત્વરિત કાર્યવાહી હાથ ધરી છે અને આરોપી કાર ચાલક નીતિન મિશ્રાની ધરપકડ કરી લીધી છે, તેમજ તેની વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની તપાસ શરૂ કરી છે.