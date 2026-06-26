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સુરતમાં ડ્રાઇવિંગ વખતે મોબાઈલ વાપરવાની ઘેલછાએ લીધો માસૂમનો જીવ, ઘર પાસે રમતી બાળકી પર ફરી વળી કાર

Surat News: સુરતના ડિંડોલી વિસ્તારમાં એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. જ્યાં ઘર પાસે રમી રહેલી 4 વર્ષની બાળકીને એક બેફામ કાર ચાલકે કચડી નાખતા તેનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું છે. આ મામલે પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપી કાર ચાલકની ધરપકડ કરી લીધી છે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 26, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:56 PM IST
સુરતમાં ડ્રાઇવિંગ વખતે મોબાઈલ વાપરવાની ઘેલછાએ લીધો માસૂમનો જીવ, ઘર પાસે રમતી બાળકી પર ફરી વળી કાર
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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