માતા-પિતાનો આક્રંદ જોઈ દરેક વ્યક્તિની આંખો ભીની થઈ; સુરતમાં 4 વર્ષની બાળકી સાથે કરૂણ ઘટના

Surat News: સુરતના સચિન GIDCથી માતા-પિતા માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જેમાં ઘર પાસે રમી રહેલી બાળકી નહેરમાં ખાબકતા તેનું કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું છે. બાળકીના મોતથી પરિવારમાં શોકનો માહોલ બન્યો છે..

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:59 AM IST

Surat News: સુરતમાં હચમચાવી નાંખે એવી ઘટના સામે આવી છે, જે દરેક માતા પિતા માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો છે. શહેરના સચિન GIDC વિસ્તારમાંઘર પાસે રમી રહેલી એક 4 વર્ષની નિર્દોષ બાળકી અચાનક નજીકની નહેરમાં ખાબકતા તેનું મોત નીપજ્યું છે. આ ઘટનાને પગલે પરિવાર સહિત સમગ્ર વિસ્તારમાં ગમગીની છવાઈ ગઈ છે. આ ઘટના બાદ સચિન જીઆઇડીસી પોલીસે ગુનો નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

સુરતમાં શું હતી સમગ્ર ઘટના?
સુરતના સચિન જીઆઇડીસીમાં આવેલી ઓમ સાઈ સોસાયટીમાં પ્રદીપભાઈ વર્મા પોતાના પરિવાર સાથે રહે છે. તેમની 4 વર્ષની પુત્રી આરાધ્યા ઘર પાસે રમી રહી હતી. તે સમયે તેની માતા ઘરકામમાં વ્યસ્ત હતી. રમતા-રમતા બાળકી ઘરની નજીક આવેલી નહેરમાં અચાનક પડી ગઈ હતી. બાળકી નહેરમાં પડી હોવાની જાણ સ્થાનિક લોકોને થતાં જ હોબાળો મચી ગયો હતો. લોકોએ તત્કાલ નહેરમાં ઉતરીને બાળકીને બહાર કાઢી હતી અને સારવાર માટે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડી હતી. જોકે, હોસ્પિટલમાં હાજર તબીબોએ તપાસ બાદ આરાધ્યાને મૃત જાહેર કરી હતી.

પરિવાર પર આભ ફાટ્યું
માત્ર 4 વર્ષની વ્હાલસોયી પુત્રીના અચાનક મોતથી વર્મા પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. માતા-પિતાનો આક્રંદ જોઈને ત્યાં હાજર દરેક વ્યક્તિની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી. સચિન જીઆઇડીસી પોલીસે આ મામલે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

વાલીઓ માટે કેમ છે ચેતવણીરૂપ કિસ્સો
આ કિસ્સો ફરી એકવાર વાલીઓને સાવચેત કરી રહ્યો છે કે, જ્યારે નાના બાળકો ઘરની બહાર કે ખુલ્લી જગ્યાએ રમતા હોય ત્યારે તેમના પર સતત નજર રાખવી અનિવાર્ય છે. ખાસ કરીને ઘરની નજીક નહેર, ખાડો કે કોઈ જોખમી જગ્યા હોય ત્યારે એક મિનિટની બેદરકારી પણ ભારે પડી શકે છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

