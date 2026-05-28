/સુરતમાં પદાધિકારીઓના નામ જાહેર કરવામાં કેમ પરસેવો છૂટી ગયો, છેક ગાંધીનગર સુધી ફોન લગાવાયા!

Surat New Mayor 2026 : સુરત મહાનગરપાલિકામા ફરી સૌરાષ્ટ્રના પાટીદારને મેયર પદ મળ્યું છે. માયા માવાણી સુરતના નવા મેયર બન્યા છે. જોકે, સુરત પાલિકામાં મેયરનું નામ ફાઈનલ કરવામાં આંટા આવી ગયા હતા, ત્રણ-ત્રણ કલાક સુધી મથામણ ચાલી અને આખરે માયાબેન માવાણીને મેયરપદ મળ્યું
Surat News : રાજ્યની 8 મહાનગરપાલિકાને મળ્યા નવા પદાધિકારીઓ મળ્યાં છે. સુરત, વાપી, મહેસાણા, આણંદ, ભાવનગર અને વડોદરાને મહિલા મેયર મળ્યા છે. તો સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટના પદાધિકારીઓ પણ જાહેર થઈ છે. પરંતું આ વખતે સુરતમાં પદાધિકારીઓના નામ જાહેર કરવામાં હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા જોવા મળ્યો. ચાર કલાક ચાલેલા ડ્રામા વચ્ચે છેક ગાંધીનગર સુધી ફોન લગાવવામાં આવ્યા. અને આખરે સૌરાષ્ટ્ર લોબી ફાવી ગઈ. આખરે માયાબેન માવાણી સુરતના નવા મેયર બન્યા છે.
માવાણી પરિવારના ત્રણ મેયર
સુરતમાં મેયર બનવું હોય તો માવાણી સરનેમવાળાનો પહેલો ચાન્સ લાગે તેવું લાગે છે. સુરતને અત્યાર સુધી માવાણી પરિવારના ત્રણ મેયર મળ્યા છે. સ્વ.કનુભાઈ માવાણી, દક્ષેશ માવાણી અને હવે માયાબેન માવાણી. કનુભાઈ માવાણી સુરતના પૂર્વ મેયર, ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે. તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના પૂર્વ કુલપતિ પણ રહી ચૂક્યા છે. આ જ વર્ષે તેમનું નિધન થયું હતુ. તેના બાદ ગત વખતે સુરતના 38 માં મેયર તરીકે દક્ષેશ માવાણીનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. આ વખે માયાબેન માવાણી ફાવી ગયા.
સુરતમાં હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા
સુરતમાં પદાધિકારીઓના નામ જાહેર કરવામાં લાંબી ગડમથલ કરવી પડી હતી. ત્રણ-ત્રણ કલાક વીતી ગયા છતાં, નામોની જાહેરાત થઈ શકી ન હતી. અનેક ગ્રુપે લોબિંગ કર્યું હોવાથી કોઈ નામ ફાઈનલ થઈ શક્યુ ન હતું. છેલ્લે ગાંધીનગર સુધી ફોન લગાવવામાં આવ્યા હતા. સુરત પાલિકાના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર આવું બન્યું કે, નામ જાહેર કરવામાં આટલી લાંબી રાહ જોવી પડી હોય.
સૌરાષ્ટ્ર ગ્રુપ ફાવી ગયું
માયાબેન મૂળ સૌરાષ્ટ્રના છે. સુરતના રાજકારણમાં પાટીદાર વર્ચસ્વ વધારે છે. આવામાં સૌરાષ્ટ્રના પાટીદારોની મજબૂત પકડ છે. આથી માયાબેન માવાણીનો ચાન્સ લાગી ગયો.
વાપીમાં કોણ મેયર બન્યું
વાપી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના એક મહિના બાદ વાપીને નવા મેયર મળ્યા છે. આજે વાપી મહાનગરપાલિકાના ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટરોની પ્રથમ સામાન્ય સભા મળી હતી. જેમાં મહાનગરપાલિકાના મેયર ,ડેપ્યુટી મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનની ચૂંટણી પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી. જેમાં મેયર તરીકે વોર્ડ નંબર 4 ના ભાજપના કોર્પોરેટર દક્ષાબેન પટેલ, ડેપ્યુટી મેયર તરીકે મિતેશ દેસાઈ અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન તરીકે સતિષભાઈ પટેલ બિનહરીફ ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. આ સાથે જ વાપી મનપાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના સભ્યોની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. વાપી મહાનગરપાલિકાની યોજાયેલી ચૂંટણીમાં કુલ 52 બેઠકોમાંથી 37 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારોનો વિજય થયો હતો. 11 બેઠક પર કોંગ્રેસ અને ચાર બેઠકો પર અપક્ષ ઉમેદવારોનો વિજય થયો હતો. આથી આજે પ્રથમ સામાન્ય સભામાં જ મનપાની નવી ટીમની જાહેરાત થઈ છે. આથી ભાજપના કાર્યકર્તાઓ અને હોદ્દેદારોના સમર્થકોએ ચૂંટાયેલા હોદ્દેદારોને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. નવી ચૂંટાયેલી ટીમ વાપી મહાનગરપાલિકા વિસ્તારના સર્વાંગી વિકાસ કરવાની ખાતરી આપી હતી.