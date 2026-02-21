પાટીદાર એટલે પાટીદાર, તેમાં વાડાબંધી ન હોવી જોઈએ : જ્ઞાતિવાદ પર અલ્પેશ કથીરિયાનું મોટું નિવેદન
Alpesh Kathiriya On Patidar Samaj : સુરતઃ આનંદીબેન પટેલના ''જ્ઞાતિવાદ'' પરના નિવેદનને અલ્પેશ કથીરિયાનું સમર્થન, પાટીદાર સમાજમાં હવે નવી ચર્ચા છેડાઈ
Patidar Power પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : તાજેતરમાં ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ અને ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલે પાટીદાર સમાજમાં જોવા મળતા જ્ઞાતિવાદ અને પેટા-જ્ઞાતિઓના વાડાઓ અંગે કરેલા નિવેદન બાદ રાજકારણ અને સામાજિક ક્ષેત્રે નવી ચર્ચા છેડાઈ છે. આ મામલે પાટીદાર અગ્રણી અલ્પેશ કથીરિયાએ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા આનંદીબેનની વાતને ખુલ્લું સમર્થન જાહેર કર્યું છે. તેઓએ કહ્યું "પાટીદાર એટલે પાટીદાર, વાડાબંધી ન હોવી જોઈએ.
અલ્પેશ કથીરિયાએ જણાવ્યું કે, "આનંદીબેન પટેલ પાસે 40 થી 50 વર્ષનો બહોળો સામાજિક અને રાજકીય અનુભવ છે. તેમણે જે વાત કરી છે તે ગંભીરતાથી લેવા જેવી છે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, જે લોકો નેતૃત્વ લે છે અથવા નેતૃત્વ પૂરું પાડે છે, તેમણે જ્ઞાતિવાદના વાડાઓ ઊભા ન કરવા જોઈએ. સમાજમાં એકતા હોવી અનિવાર્ય છે
કથીરિયાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, "પાટીદાર એટલે માત્ર પાટીદાર.. તેમાં લેઉવા કે કડવા જેવા કોઈ પણ પ્રકારના વાદ-વિવાદ કે ભેદભાવ ન હોવા જોઈએ." તેમણે યાદ અપાવ્યું હતું કે, "અમે વર્ષ 2015ના પાટીદાર અનામત આંદોલન સમયથી જ આ એકતાની વાત કરતા આવ્યા છીએ. આનંદીબેને જે વાત આજે મજબૂતાઈથી રજૂ કરી છે, તેને સમાજે સ્વીકારવી જોઈએ.
અલ્પેશ કથીરિયાએ અંતમાં ઉમેર્યું કે, આનંદીબેન પટેલે જે સૂચક વાત કરી છે તેની સાથે તેઓ સંપૂર્ણપણે સહમત છે અને તેનું સમર્થન કરે છે. આનંદીબેન પટેલના નિવેદન બાદ અલ્પેશ કથીરિયાનું આ સમર્થન દર્શાવે છે કે પાટીદાર સમાજમાં આંતરિક ભેદભાવો દૂર કરવા માટે હવે સામાજિક સ્તરે ફરી એકવાર મંથન શરૂ થયું છે
તો બીજી તરફ, ગુજરાતમાં લગ્ન નોંધણીના નિયમોમાં ફેરફાર કરવાની હલચલ તેજ બની છે. પાટીદાર અગ્રણી અલ્પેશ કથિરીયાએ સુરતમાં આ મામલે સરકારના નિર્ણયને આવકારતા પોતાની મહત્વની રજૂઆતો કરી છે. તાજેતરમાં વિધાનસભામાં પણ આ મુદ્દે ગંભીર ચર્ચાઓ થઈ હતી, ત્યારબાદ સરકાર દ્વારા વાંધા-સૂચનો મંગાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.
અલ્પેશ કથિરીયાએ સરકારના આ નિર્ણયમાં રહેલી કેટલીક ત્રુટિઓ તરફ ધ્યાન દોરતા નીચે મુજબના સૂચનો કર્યા છે: માતા-પિતાનું સેલ્ફ ડિકલેરેશન: વર્તમાન નિયમોમાં વર-વધૂ પોતે સેલ્ફ ડિકલેરેશન (સ્વ-ઘોષણા) આપે છે. અલ્પેશ કથિરીયાએ માંગ કરી છે કે લગ્ન નોંધણીમાં માત્ર વર-વધૂ જ નહીં, પરંતુ તેમના માતા-પિતાનું સેલ્ફ ડિકલેરેશન પણ ફરજિયાત લેવામાં આવે
ખોટી રીતે થતા લગ્નો કે નિયમોના ઉલ્લંઘન મામલે આ વિધેયકમાં કડક દંડ અને શિક્ષાત્મક કાર્યવાહીની જોગવાઈ ઉમેરવાની માગ કરવામાં આવી છે.જે પણ વહીવટી કે કાયદાકીય ખામીઓ છે, તે અંગે આગામી સમયમાં સમાજના અન્ય અગ્રણીઓ સાથે મળીને સરકાર સમક્ષ લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવશે.સરકાર દ્વારા જે વાંધા-સૂચનો મંગાવવામાં આવ્યા છે, તે એક આવકારદાયક પગલું છે. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે લગ્ન નોંધણીમાં પારિવારિક સંમતિને પ્રાધાન્ય મળે અને કાયદો વધુ મજબૂત બને.
ઉલ્લેખનીય છે કે, નાયબ મુખ્યમંત્રીએ અગાઉ વિધાનસભામાં લગ્ન નોંધણીના નિયમોમાં ફેરફાર કરવાની જાહેરાત કરી હતી. સામાજિક સંગઠનોની લાંબા સમયની માગ બાદ હવે સરકાર આ દિશામાં આગળ વધી રહી છે. આગામી દિવસોમાં વિવિધ સમાજના આગેવાનો સાથેની બેઠક બાદ આ ફેરફારોને અંતિમ ઓપ આપવામાં આવી શકે છે.
