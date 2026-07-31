/બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા લો-ડિપ્રેશનને પગલે સુરતમાં તંત્ર એલર્ટ: લોકોને બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા અપીલ

Surat HeavyRains: બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલું લો-ડિપ્રેશન સુરત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા સુરત જિલ્લામાં ભારે પવન સાથે ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. આ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે સુરત જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણપણે સતર્ક અને સજ્જ બન્યું છે. સુરત જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દેવેન્દ્ર પ્રકાશ મીણાએ જિલ્લાના તમામ ગ્રામ્યજનોને સુરક્ષિત અને સતર્ક રહેવા માટે મહત્વપૂર્ણ અપીલ કરી છે.
જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લા વહીવટી તંત્રની તમામ ટીમો સતત ફિલ્ડમાં રહીને પરિસ્થિતિ પર બારીક નજર રાખી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા કે અન્ય માધ્યમો પર વહેતી થતી કોઈપણ પ્રકારની અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવું અને માત્ર જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવતી માહિતી પર જ વિશ્વાસ રાખવો.
વધુમાં તેમણે જિલ્લાના તમામ નાગરિકોને બિનજરૂરી પ્રવાસ ટાળવા અને અત્યંત જરૂરિયાત હોય તો જ ઘરની બહાર નીકળવા અપીલ કરી હતી. આ ઉપરાંત, નીચાણવાળા વિસ્તારો, નદી-નાળાં અને દરિયાકિનારા જેવા જોખમી વિસ્તારોમાં ન જવાની અપીલ કરી હતી. આ ઉપરાંત નીચાણવાળા વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને જરૂર જણાયે તાત્કાલિક વહીવટી તંત્રનો સંપર્ક કરી નજીકના શેલ્ટર હોમ (આશ્રય સ્થાન) ખાતે શિફ્ટ થવા જણાવ્યું હતું.
સાથોસાથ ભારે પવન ફૂંકાતો હોય તેવા સમયે ઊંચી ઇમારતો, જૂના તથા મોટા વૃક્ષો અને વીજળીના થાંભલાઓથી સુરક્ષિત અંતર જાળવીને સાવચેતી રાખવા પણ ખાસ અનુરોધ કર્યો હતો. કોઈપણ કટોકટી કે ઇમરજન્સીની સ્થિતિમાં નાગરિકો તાત્કાલિક જિલ્લા વહીવટી તંત્રના કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક સાધવાનો અનુરોધ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ કર્યો હતો.