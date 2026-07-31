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બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા લો-ડિપ્રેશનને પગલે સુરતમાં તંત્ર એલર્ટ: લોકોને બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા અપીલ

Surat HeavyRains: સુરત જિલ્લામાં ભારે વરસાદ અને પવનની આગાહીને ધ્યાને લઈ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દેવેન્દ્ર પ્રકાશ મીણાની અપીલ. બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા લો-ડિપ્રેશનને પગલે સુરત જિલ્લા વહીવટી તંત્ર એલર્ટ: જિલ્લાના નાગરિકોએ બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા જિલ્લા વિકાસ અધિકારીનો અનુરોધ. સુરત જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે "તમારી સતર્કતા જ તમારી સુરક્ષા": નાગરિકોની સુરક્ષા માટે જિલ્લા વિકાસ અધિકારીનો મહત્વપૂર્ણ સંદેશ.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 31, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 02:39 PM IST
બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા લો-ડિપ્રેશનને પગલે સુરતમાં તંત્ર એલર્ટ: લોકોને બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા અપીલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા લો-ડિપ્રેશનને પગલે સુરતમાં તંત્ર એલર્ટ: લોકોને બિનજરૂરી બહ
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