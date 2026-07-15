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સુરત પૂર પીડિતો માટે રાજ્ય સરકારની મોટી જાહેરાત: વેપારીઓ માટે કરોડોનું રાહત પેકેજ, પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં મળશે મુક્તિ

Surat Flood Relief Package: સુરતમાં સર્જાયેલી પૂર હોનારતને પગલે રાજ્ય સરકાર તાત્કાલિક એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. આ આપત્તિનો ભોગ બનેલા સુરતીઓ માટે સરકારે એક મોટી રાહત જાહેરાત કરી છે. ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ એક મહત્વપૂર્ણ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને પૂર પીડિતો માટે ખાસ સહાય પેકેજની જાહેરાત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે સરકાર મુશ્કેલીની આ ઘડીમાં સુરતના નાગરિકોની સાથે છે અને નુકસાનીનો સર્વે કરાવીને તમામ પ્રભાવિત લોકોને વહેલી તકે યોગ્ય આર્થિક સહાય પહોંચાડવામાં આવશે, જેથી તેઓ ફરી બેઠા થઈ શકે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 15, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:56 PM IST
સુરત પૂર પીડિતો માટે રાજ્ય સરકારની મોટી જાહેરાત: વેપારીઓ માટે કરોડોનું રાહત પેકેજ, પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં મળશે મુક્તિ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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સુરત પૂર પીડિતો માટે રાજ્ય સરકારની મોટી જાહેરાત: વેપારીઓ માટે કરોડોનું રાહત પેકેજ...
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