ગુજરાતી ન્યૂઝSurat

1980 કરોડની છેતરપિંડી કેસમાં ગજેરા બંધુઓને મોટી રાહત : સુપ્રીમ કોર્ટે ધરપકડ પર લગાવી રોક

Big Relief To Gajera Brothers From Supreme Court : સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા સુરતના ગજેરા બંધુઓને મોટી રાહત મળી છે. કરોડોના છેતરપીંડી કેસમાં ગજેરા બંધુઓની ધરપકડ પર રોક લગાવાઈ છે, બે અઠવાડિયા આરોપીઓ સામે કોઈ પણ પ્રકારના પગલા લેવામાં નહિ આવે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 27, 2026, 09:29 AM IST

Surat News : સુરતના ગજેરા બંધુ વિરુદ્ધ 1980 કરોડની છેતરપિંડી ફરિયાદ મામલે ગજેરા બંધુઓને હાલ પૂરતી રાહત મળી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ધરપકડ પર હાલ પૂરતી રોક લગાવી છે. ગજેરા બંધુઓને સુપ્રીમ કોર્ટથી રાહત મળી છે. બે અઠવાડિયામાં હાઈકોર્ટમાં ક્વોશિંગ પીટિશન કરી શકશે. 

સુરતના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ ગજેરા બંધુઓને કરોડો રૂપિયાના ફોર્જરી કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી મોટી રાહત મળી છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા ગજેરા બંધુઓ સામે ફરિયાદ દાખલ કરવાના આદેશને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યો હતો. સર્વોચ્ચ અદાલતે આ પિટીશન ગ્રાહ્ય રાખીને નિર્દેશ આપ્યો છે કે, આગામી ૨ અઠવાડિયા સુધી પોલીસ આરોપીઓ સામે કોઈ પણ પ્રકારના વિશેષ કે કડક પગલાં લઈ શકશે નહી. 

કેસની વિગતો મુજબ શાંતિ રેસિડન્સી પ્રા.લિ. અંતર્ગત ફરિયાદી પ્રવીણ અગ્રવાલ દ્વારા હાઈકોર્ટમાં પિટિશન દાખલ થઈ હતી. જે અંતર્ગત હાઈકોર્ટ દ્વારા ફરિયાદ દાખલ કરવાનો આદેશ કરાયો હતો. બાદ સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ગજેરા બંધુઓ સામે  છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગની કલમો હેઠળ FIR દાખલ કરી હતી. ગજેરા બંધુઓએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં હાઈકોર્ટના આદેશ સામે પિટિશન કરી હતી. 

આ સુનાવણી દરમિયાન આરોપીઓ વતી દેશના દિગ્ગજ એડવોકેટ્સ અભિષેક મનુ સિંઘવી અને મુકુલ રોહતગી દ્વારા દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, નીચલી અદાલતે કેસના મહત્વના પાસાંઓને ધ્યાને લીધા નથી. 

સુપ્રીમ કોર્ટે આરોપીઓને પોતાની રજૂઆત કરવા માટે સમય આપતા જણાવ્યું છે કે, તેઓ આગામી ૨ અઠવાડિયામાં હાઈકોર્ટમાં 'ક્વોશિંગ' FIR રદ કરવાની અરજી દાખલ કરી શકે છે. આ ૨ અઠવાડિયાના સમયગાળા દરમિયાન આરોપીઓને ધરપકડ સામે સુરક્ષા આપવામાં આવી છે, જેથી તેઓ કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકે. આ ચુકાદાથી ગજેરા પરિવારને હાલ પૂરતી મોટી શાંતિ મળી છે.

