/સુરતમાં નવજાત ભ્રૂણને સળગાવી ફેંકી દેવાના કેસમાં મોટો ઘટસ્ફોટ, મહારાષ્ટ્રની યુવતી કલાકોમાં ઝડપાઈ

Surat News: સુરત શહેરના ઉધના વિસ્તારમાંથી એક કાળજું કંપાવી દેનારી ઘટના સામે આવી છે. ઉધનાના ભીમનગર ગરનાળા પાસે 6 થી 7 દિવસના નવજાત ભ્રૂણને સળગાવેલી હાલતમાં ફેંકી દેવામાં આવતા સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ હતી. જોકે, આ સંવેદનશીલ મામલામાં ઉધના પોલીસે સરાહનીય અને ઝડપી કાર્યવાહી કરીને ગણતરીના કલાકોમાં જ મુખ્ય મહિલા આરોપીને ઝડપી પાડી છે. પ્રાથમિક પૂછપરછ દરમિયાન આ પાપી માતાએ ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે. યુવતીએ કબૂલાત કરી છે કે આ ભ્રૂણ તેનું પોતાનું જ હતું. યુવતીને મહારાષ્ટ્રના નંદુરબાર જિલ્લાના શાહદા ખાતે રહેતા ઈશ્વર નામના યુવક સાથે પ્રેમ સંબંધ હતો. પ્રેમ સંબંધ દરમિયાન યુવતી ગર્ભવતી બની ગઈ હતી. જેથી તેના પ્રેમી ઈશ્વરે ગર્ભપાત કરાવવા માટે તેને દવાઓ આપી હતી.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
ઉધનાના ભીમનગર ગરનાળા પાસે એક નવજાત ભ્રૂણ સળગેલી હાલતમાં મળી આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ હતી. આ ક્રૂરતા જોઈને સ્થાનિક લોકોમાં રોષ અને અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા ઉધના પોલીસ તાત્કાલિક એક્શનમાં આવી હતી. પોલીસે આસપાસના વિસ્તારના સીસીટીવી ફૂટેજ ફંફોળવાનું શરૂ કર્યું હતું. સીસીટીવીની કડીઓ જોડતા જોડતા પોલીસ આખરે એ યુવતી સુધી પહોંચવામાં સફળ રહી, જેણે આ કૃત્ય આચર્યું હતું.
પ્રેમીએ ગર્ભપાતની દવા આપી: યુવતીનો ચોંકાવનારો ખુલાસો
પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછ દરમિયાન 19 વર્ષીય યુવતીએ પોતે જ આ ભ્રૂણ ફેંક્યું હોવાની કબૂલાત કરી છે. પૂછપરછમાં જે ખુલાસો થયો છે તે અત્યંત ચોંકાવનારો છે. યુવતી મૂળ મહારાષ્ટ્રના નંદુરબાર જિલ્લાના શાહદાની વતની છે. શાહદામાં જ રહેતા ઈશ્વર નામના યુવક સાથે તેને પ્રેમ સંબંધ હતો. પ્રેમ સંબંધ દરમિયાન યુવતી ગર્ભવતી બની ગઈ હતી. પાપ છુપાવવા માટે પ્રેમી ઈશ્વરે જ તેને ગર્ભપાત કરાવવા માટેની દવાઓ આપી હતી.
પુરાવાનો નાશ કરવા ભ્રૂણને સળગાવ્યું!
ગેરકાયદેસર રીતે દવાની મદદથી ગર્ભપાત કરાવવા માટે આ યુવતી મહારાષ્ટ્રથી સુરત પોતાના એક સંબંધીના ઘરે આવી હતી. સુરતમાં તેણે દવાથી ગેરકાયદેસર ગર્ભપાત કર્યો હતો. ત્યારબાદ પાપ અને પુરાવાનો નાશ કરવાના ઈરાદે તેણે 6 થી 7 દિવસના આ નવજાત ભ્રૂણને સળગાવીને ભીમનગર ગરનાળા પાસે ફેંકી દીધું હતું.
પોલીસની આગળની કાર્યવાહી
ઉધના પોલીસે હાલ મહિલા આરોપીની સત્તાવાર ધરપકડ કરી લીધી છે અને તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ગુનામાં ગર્ભપાતની દવા આપનાર અને યુવતીને મજબૂર કરનાર તેના પ્રેમી ઈશ્વરને પકડી પાડવા માટે પણ પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. પોલીસને શંકા છે કે આ કેસમાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ, તે દિશામાં પણ તપાસ લંબાવવામાં આવી છે.