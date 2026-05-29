સુરતમાં નવજાત ભ્રૂણને સળગાવી ફેંકી દેવાના કેસમાં મોટો ઘટસ્ફોટ, મહારાષ્ટ્રની યુવતી કલાકોમાં ઝડપાઈ

Surat News: સુરત શહેરના ઉધના વિસ્તારમાં બનેલી એક ચકચારી ઘટનામાં ઉધના પોલીસે પ્રશંસનીય અને ઝડપી કાર્યવાહી કરી છે. ભીમનગર ગરનાળા પાસે 6 થી 7 દિવસના નવજાત ભ્રૂણને સળગાવેલી હાલતમાં ફેંકી દેવાના મામલામાં પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપી યુવતીને ઝડપી પાડી છે. સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે પોલીસે મહારાષ્ટ્રના શહાદાની 19 વર્ષીય યુવતીને દબોચી લીધી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: May 29, 2026, 02:05 PM IST|Updated: May 29, 2026, 02:05 PM IST
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

