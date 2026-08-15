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પાસો ફેંકીને નક્કી થતું કોણ કેટલો દારૂ પીશે! લુડો બોર્ડ પર 'લેડીઝ ડ્રિંક' અને 'શોર્ટ ડ્રિંક' જેવા ખાસ ટાસ્ક, જાણો સુરત પાર્ટીની અંદરની ખાસ વાતો

Surat Dumas Farmhouse Liquor Party Raid: સુરતના ડુમસ વિસ્તારમાં હાઈપ્રોફાઈલ દારૂની મહેફિલ પર પોલીસે દરોડો પાડ્યો હતો. આ કાર્યવાહી દરમિયાન દારૂ અને બિયરની મહેફિલ માણી રહેલા 8 મહિલાઓ સહિત 20થી વધુ લોકોની પોલીસે અટકાયત કરી છે, જે તમામ લોકોને મેડિકલ તપાસ માટે સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લાવવામાં આવ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 15, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:20 PM IST
પાસો ફેંકીને નક્કી થતું કોણ કેટલો દારૂ પીશે! લુડો બોર્ડ પર 'લેડીઝ ડ્રિંક' અને 'શોર્ટ ડ્રિંક' જેવા ખાસ ટાસ્ક, જાણો સુરત પાર્ટીની અંદરની ખાસ વાતો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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પાસો ફેંકીને નક્કી થતું કોણ કેટલો દારૂ પીશે! લુડો બોર્ડ પર 'લેડીઝ ડ્રિંક' અને 'શોર્ટ
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