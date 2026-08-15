પાસો ફેંકીને નક્કી થતું કોણ કેટલો દારૂ પીશે! લુડો બોર્ડ પર 'લેડીઝ ડ્રિંક' અને 'શોર્ટ ડ્રિંક' જેવા ખાસ ટાસ્ક, જાણો સુરત પાર્ટીની અંદરની ખાસ વાતો

Surat Dumas Farmhouse Liquor Party Raid: સુરતના પોશ વિસ્તાર ગણાતા ડુમસ ખાતે 14 ઓગસ્ટની મોડી રાત્રે એક હાઈ-પ્રોફાઈલ દારૂની મહેફિલ પર પોલીસે દરોડો પાડીને મોટો પર્દાફાશ કર્યો છે. અહીં જન્મદિવસની ઉજવણીના નામે વિદેશી દારૂની રમઝટ બોલાવવામાં આવી રહી હતી. પોલીસે સ્થળ પરથી 8 મહિલાઓ અને 14 પુરુષો સહિત કુલ 22 લોકોને ઝડપી પાડીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જે બાદ તમામ લોકોને મેડિકલ તપાસ માટે સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લાવવામાં આવ્યા છે.
ડુમ્મસના 'જશ્ન વિલા'માં મોંઘી ગાડીઓ સાથે જામી હતી મહેફિલ
ડુમ્મસના સુલતાનાબાદ ખાતે આવેલી 'બાપુજીની વાડી' સ્થિત 'જશ્ન વિલા 12-એ' ફાર્મ હાઉસમાં એક યુવતીના જન્મદિવસની ઉજવણી માટે અલથાણ, વેસુ અને પાલ જેવા વિસ્તારોમાંથી અમીર ઘરના યુવક-યુવતીઓ એકઠા થયા હતા. આ લોકો મોંઘીદાટ લક્ઝરી ગાડીઓ લઈને ફાર્મ હાઉસ પહોંચ્યા હતા. દારૂની મહેફિલ પકડાઈ ન જાય તે માટે ફાર્મ હાઉસની બહાર દારૂની ખાલી અને ભરેલી બોટલોને સળગાવી દેવાનો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવ્યો હતો.
પાસો ફેંકીને નક્કી થતું હતું કોણ કેટલો દારૂ પીશે
આ મહેફિલની સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ હતી કે અહીં દારૂ પીવા માટે 'લુડો' જેવી રમત ગોઠવવામાં આવી હતી. કોણ કેટલો દારૂ પીશે તેનો નિર્ણય ડાઈસ (પાસો) ફેંકીને આવતા નંબરના આધારે કરવામાં આવતો હતો. પાસા પર આવતા અંક મુજબ જ નક્કી થતું હતું કે કોણે ઓછો પેગ (શોર્ટ ડ્રિંક) પીવો અને કોણે વધારે દારૂ ગટગટાવવો.
લુડો બોર્ડ પર 'લેડીઝ ડ્રિંક' અને 'શોર્ટ ડ્રિંક' જેવા ખાસ ટાસ્ક
દારૂ પીવા માટે ખાસ તૈયાર કરાયેલા લુડો બોર્ડ પર એક-એક ડ્રિંક કઈ રીતે અને કોણે લેવાનું છે તેના નિયમો અગાઉથી લખેલા હતા. આ બોર્ડ પર 'શોર્ટ ડ્રિંક', 'બે શોર્ટ ડ્રિંક્સ', 'યંગસ્ટર્સ ડ્રિંક', 'એવરીવન ડ્રિંક' અને ખાસ કરીને 'લેડીઝ ડ્રિંક' જેવા ટાસ્ક દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. રમતમાં જે ખાનામાં પાસો પડે તે મુજબ યુવાનો અને યુવતીઓ દારૂ પીતા હતા.
પત્તાની કેટ પર આધારિત 'કાર્ડ રૂલેટ' હાઈટેક ગેમ
લુડો ઉપરાંત દારૂ પીરસવા માટે પત્તાની કેટ પર આધારિત 'કાર્ડ રૂલેટ' નામનો ચાર્ટ પણ બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ ગેમના નિયમો મુજબ એક્કો (A) આવે તો ખુદ સિવાય બાકીના તમામે દારૂ પીવો. રાણી (Q) આવે તો તમામ યુવતીઓએ દારૂ પીવો. બાદશાહ (K) આવે તો તમામ પુરુષોએ દારૂ પીવો અને ગુલામ (J) આવે તો આખા ગ્રુપે શોટ લેવો. આ ઉપરાંત 'પત્તાનો રંગ ઓળખો અથવા ડ્રિંક લો', 'કોઈને હસાવો અથવા દારૂ પીવો' અને 'આખો પેગ પૂરો કરો' જેવા ક્રેઝી ટાસ્ક રાખીને એકબીજાને દારૂ પીવડાવવામાં આવી રહ્યો હતો.
પોલીસ સ્ટેશન અને વ્યસન મુક્તિ કેન્દ્રના નાક નીચે ધમધમતી પાર્ટી
ચોંકાવનારી વાત એ છે કે આ હાઈ-પ્રોફાઈલ દારૂની મહેફિલ ડુમસ પોલીસ સ્ટેશનથી માત્ર 300 મીટર અને વ્યસન મુક્તિ કેન્દ્રથી માત્ર 50 મીટરના અંતરે જ ચાલી રહી હતી. જોકે, ડુમસ પોલીસને આ અંગે ચોક્કસ બાતમી મળતાં જ રાત્રે 2:30 વાગ્યે દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો અને નશામાં ચૂર તમામ યુવક-યુવતીઓને રંગેહાથ ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા.
8 મહિલા સહિત 22 લોકોની અટકાયત: સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયા
એસીપી શ્વેતા ડેનિયલે જણાવ્યા મુજબ, દરોડા દરમિયાન ઝડપાયેલા 22 લોકોમાં 8 મહિલાઓ અને 14 પુરુષોનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ લોકો વિવિધ ક્ષેત્રો સાથે જોડાયેલા છે; જેમાંથી કેટલાક કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ છે, તો કેટલાક ખાનગી કંપનીઓમાં નોકરી કરે છે કે નોકરીની તલાશમાં છે. તમામ આરોપીઓને મેડિકલ તપાસ માટે સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા છે અને ફાર્મ હાઉસ માલિકની પણ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે.
રૂ. 1.04 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત
પોલીસે દરોડા દરમિયાન સ્થળ પરથી 1 પેક્ડ વ્હિસ્કીની બોટલ, 5 અડધી ભરેલી બોટલો, બિયરના ટીન અને સોફ્ટ ડ્રિંક્સ. રૂ. 98 લાખની કિંમતની 9 લક્ઝુરિયસ ફોર-વ્હીલર ગાડીઓ અને રૂ. 6.67 લાખની કિંમતના 24 મોબાઈલ ફોન એમ કુલ કુલ રૂ. 1,04,67,000 નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી પોલીસે પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની કાયદાકીય કાર્યવાહી તેજ કરી છે.
દારૂ મહેફીલમાં પકડાયેલા લોકોની માહિતી