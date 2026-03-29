Surat BJP: ગુજરાતમાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી એક્શન મોડમાં જોવા મળી રહી છે. સુરતમાં સી.આર. પાટીલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની હાજરીમાં બેઠકો યોજાઈ હતી, જેમાં પેજ કમિટી દ્વારા પાયાના સ્તરે સંગઠન મજબૂત કરવા પર ભાર મુકાયો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 29, 2026, 10:26 PM IST
  • સુરતમાં પેજ કમિટીના સભ્યો સાથે દિગ્ગજ નેતાઓની બેઠક
  • સુરતમાં પાયાના સ્તરે સંગઠન મજબૂત કરવા પાટીલ-સંઘવી મેદાનમાં
  • સ્થાનિક ચૂંટણીઓ માટે સુરતથી માઇક્રો-પ્લાનિંગ શરૂ
     

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી ભાજપ એક્શન મોડમાં, સી.આર. પાટીલ અને હર્ષ સંઘવીએ ફૂંક્યું રણશિંગું

Surat BJP: ગુજરાતમાં આગામી સમયમાં યોજાનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતીય જનતા પાર્ટી અત્યારથી જ એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. રવિવારે સુરતના ઉમરા અને અઠવાલાઇન્સ વિસ્તારમાં દિગ્ગજ નેતાઓની હાજરીમાં ચૂંટણીલક્ષી બેઠકોનો ધમધમાટ જોવા મળ્યો હતો. ભાજપે સ્થાનિક ચૂંટણીઓ માટે સુરતથી માઇક્રો-પ્લાનિંગ શરૂ કરી દીધું છે. 

સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પહેલા ભાજપ એક્શન મોડમાં
કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સુરતના ઉમરા વિસ્તારની મુલાકાત લીધી હતી. અહીં તેમણે વોર્ડ નંબર 21ના પેજ કમિટીના સભ્યો અને પાયાના કાર્યકર્તાઓ સાથે ખાસ ચર્ચા કરી હતી. પેજ સમિતિના મોડેલને વધુ સચોટ બનાવી મતદારો સુધી પહોંચવા પર ભાર મૂકાયો છે. અઠવાલાઇન્સ વિસ્તારની આદર્શ સોસાયટીમાં મોટી સંખ્યામાં પેજ કમિટીના સભ્યો અને હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

પાયાના સ્તરેથી તૈયારીઓ કરાઈ શરૂ
આગામી મહાનગરપાલિકા અને સ્થાનિક ચૂંટણીઓમાં વિજય મેળવવા માટે પાયાના સ્તરેથી તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવાઈ છે. ભાજપ માટે કાર્યકર્તા જ સૌથી મોટું બળ છે. પેજ કમિટી દ્વારા અમે દરેક ઘર સુધી પહોંચીને સરકારની લોકકલ્યાણકારી યોજનાઓ અને વિકાસકાર્યોનો સંદેશ પહોંચાડીશું.

ભાજપનો ગઢ છે સુરત
ઉલ્લેખનિય છે કે, સુરત હંમેશા ભાજપનો ગઢ રહ્યો છે. પરંતુ વિપક્ષી હલચલ અને બદલાતા સમીકરણો વચ્ચે ભાજપ કોઈ પણ પ્રકારની કચાસ રાખવા માંગતું નથી. હર્ષ સંઘવી અને સી.આર. પાટીલની સંયુક્ત હાજરી સૂચવે છે કે હાઈકમાન્ડ સુરતની એક-એક બેઠક પર ઝીણવટભરી નજર રાખી રહ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, 2017 અને 2022માં સુરતની તમામ વિધાનસભા બેઠકો પર  ભાજપની જીત થઈ હતી. છેલ્લા દશક કરતા પણ વધુ લાંબા સમયથી સુરત મનપામાં પણ ભાજપનો કબજો છે. 

આગામી દિવસોમાં આ પ્રચાર અભિયાન વધુ તેજ બને તેવી શક્યતા છે. જેનાથી સુરતનું રાજકારણ અત્યારથી જ ગરમાયું છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

