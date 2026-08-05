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ભાજપ ધારાસભ્ય કાંતિ બલરના કાર્યાલયમાં હોબાળો: ટીપી કમિટીના અધ્યક્ષ અને કોર્પોરેટર પતિ વચ્ચે છૂટાહાથની મારામારીની ચર્ચા

Surat News:  સુરત-ઉત્તરના ભાજપના ધારાસભ્ય કાંતિ બલરના કાર્યાલયમાં ભાજપના નેતાઓ વચ્ચે જ ભારે હોબાળો. ધારાસભ્યની હાજરીમાં ટીપી કમિટીના અધ્યક્ષ મહેન્દ્ર દેસાઈ અને મહિલા કોર્પોરેટર જયશ્રી વોરાના પતિ મનહર વોરા વચ્ચે મારામારી થઈ હોવાની ચર્ચા. ભાતની વાડી સોસાયટીના પ્રશ્નોને લઈને બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠકમાં વોર્ડ નં. 5ના ચારેય કોર્પોરેટરો અને સોસાયટીના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. આગેવાનો રવાના થયા બાદ કોર્પોરેટરો વચ્ચે ચર્ચા શરૂ થઈ હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 05, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:06 AM IST
ભાજપ ધારાસભ્ય કાંતિ બલરના કાર્યાલયમાં હોબાળો: ટીપી કમિટીના અધ્યક્ષ અને કોર્પોરેટર પતિ વચ્ચે છૂટાહાથની મારામારીની ચર્ચા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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