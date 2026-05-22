  /સુરતમાં બાળમજૂરીનું સામે આવ્યું ભયાનક સત્ય! 90થી વધુ માસૂમ મુક્ત, રૂમમાં પૂરીને રખાતા હતા બંધુઆ મજૂર

સુરતમાં બાળમજૂરીનું સામે આવ્યું ભયાનક સત્ય! 90થી વધુ માસૂમ મુક્ત, રૂમમાં પૂરીને રખાતા હતા 'બંધુઆ મજૂર'

Surat News: બાળ મજૂરીનો કાળો કારોબાર બેનકાબ મામલો. પુણા વિસ્તારમાં માનવ તસ્કરી અને બાળ મજૂરીનું મોટું નેટવર્ક ફરી સામે આવ્યું. રાજસ્થાન બાળ આયોગ અને સુરત પોલીસના સંયુક્ત ઓપરેશનમાં 90થી વધુ માસૂમ બાળકોને મુક્ત કરાવવામાં આવ્યા હતા. સીતારામ સોસાયટી અને મુક્તિધામ સોસાયટી સહિત 6 સ્થળોએ એકસાથે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે આશરે 100 મકાનોમાં ચેકિંગ કરતા 27 મકાનોમાં બાળ મજૂરી મળી આવી હતી.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 22, 2026, 02:22 PM IST|Updated: May 22, 2026, 02:22 PM IST
About the Author

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

