/માતા અને પત્નીના કરુણ આક્રંદથી વાતાવરણ ગમગીન, સુરતમાં સની પટેલની અંતિમ યાત્રામાં ઉમટ્યું માનવ મહેરામણ, આખું ગામ હિબકે ચડ્યું!

Qatar Blast: કતારમાં ગેસ પ્લાન્ટમાં થયેલા ભયાનક બ્લાસ્ટની દુર્ઘટનામાં સુરતના ડુમ્મસ વિસ્તારના ભીમપોર ખાતે રહેતા સની પટેલ નામના યુવાને પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. જ્યારે આશાસ્પદ યુવાનનો મૃતદેહ કતારથી સુરત તેના નિવાસસ્થાને લાવવામાં આવ્યો, ત્યારે આખું ગામ હિબકે ચડ્યું હતું અને પરિવારજનોના કરુણ આક્રંદથી વાતાવરણ અત્યંત ગમગીન બની ગયું હતું.
પરિવારના ભવિષ્ય માટે 7 મહિના પહેલા જ ગયો હતો કતાર
આર્થિક સંકડામણથી ઝઝૂમતા પરિવારને સધ્ધર કરવા અને ઘરના સભ્યોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવા માટે સની પટેલે વિદેશ જવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. માત્ર સાત મહિના પહેલા જ સની પોતાના વતન સુરતથી કતાર ખાતે નોકરી મેળવીને ગયો હતો. જે ઘર અને પરિવારને સુખી કરવા માટે તે દિવસ-રાત કતારમાં મહેનત કરી રહ્યો હતો, આજે એ જ ઘરમાં તેનો નશ્વર દેહ કફનમાં લપેટીને લાવવામાં આવતા સૌ કોઈ ચોધાર આંસુએ રડી પડ્યા હતા. માત્ર 26 થી 27 વર્ષની નાની ઉંમરે કાળનો કોળિયો બની જતાં આખો પરિવાર નિરાધાર થઈ ગયો છે.
ભાઈએ કરી મૃતદેહની ઓળખ
બ્લાસ્ટની આ ઘટના બાદ શરૂઆતમાં સની પટેલ ગુમ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ સમાચાર સાંભળીને પરિવારજનો ભારે ચિંતામાં મુકાયા હતા અને તેના સલામત હોવાની પ્રાર્થનાઓ કરી રહ્યા હતા. જોકે, સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન સનીનો મૃતદેહ મળી આવતા પરિવારની તમામ આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું હતું. કતારમાં જ રહેતા સનીના ભાઈ રવિ પટેલે હોસ્પિટલમાં જઈને મૃતદેહની ઓળખ કરી હતી, જેના આધારે સનીના મોતના સત્તાવાર સમાચાર સુરત સ્થિત તેના પરિવાર સુધી પહોંચ્યા હતા.
ભારતીય એમ્બેસીના સહયોગથી મૃતદેહ વતન લવાયો
કતારમાં સનીના મોતના સમાચાર બાદ તેના પાર્થિવ દેહને ભારત લાવવા માટે પરિવારે સરકારની મદદ માંગી હતી. કતાર સ્થિત ભારતીય એમ્બેસીનો તાત્કાલિક સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. વહીવટી તંત્ર અને રાજદ્વારી સ્તરે મળેલી ઝડપી મદદ અને તમામ કાયદાકીય પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ થતાં, ભારતીય દૂતાવાસના સક્રિય સહયોગથી સનીના મૃતદેહને હવાઈ માર્ગે કતારથી અમદાવાદ એરપોર્ટ લાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, અમદાવાદથી એક એમ્બ્યુલન્સ મારફતે બાય રોડ સનીના પાર્થિવ દેહને સુરતના ડુમ્મસ ભીમપોર ખાતે તેના નિવાસસ્થાને પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો.
માતા અને પત્નીના આક્રંદથી પથ્થર દિલ પણ પીગળી ગયા
જ્યારે સનીનો પાર્થિવ દેહ તેના ઘર આંગણે પહોંચ્યો ત્યારે હૃદયદ્રાવક દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. પરિવારની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય જોવા મળી હતી. સનીની માતા અને પત્ની પોતાના વહાલસોયાને ગુમાવી બેસવાના આઘાતમાં અચેત થઈ રહ્યા હતા. પત્નીનું કરુણ આક્રંદ અને માતાની ચીસો સાંભળીને ત્યાં હાજર દરેક વ્યક્તિની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી. ઘરના આંગણે હજારોની મેદની જમા થઈ ગઈ હતી, પરંતુ કોઈની પાસે આ દુઃખી પરિવારને સાંત્વના આપવા માટે શબ્દો નહોતા.
હજારોની ઉપસ્થિતિમાં અપાઈ અંતિમ વિદાય
સની ખૂબ જ મિલનસાર અને માયાળુ સ્વભાવનો હોવાથી ગામના લોકો અને આસપાસના વિસ્તારમાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો તેના અંતિમ દર્શન કરવા ઉમટી પડ્યા હતા. અંતિમ દર્શન પૂર્ણ થયા બાદ સનીની અંતિમયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી, જેમાં હજારો લોકો જોડાયા હતા. ત્યારબાદ સ્થાનિક સ્મશાનભૂમિ ખાતે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર તેના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા અને ભારે હૈયે સૌએ આશાસ્પદ યુવાનને અંતિમ વિદાય આપી હતી.
FAQ:
પ્રશ્ન ૧: કતાર ગેસ પ્લાન્ટ દુર્ઘટનામાં ગુજરાતના કયા યુવાનનું અવસાન થયું છે?
જવાબ: કતારમાં ગેસ પ્લાન્ટમાં થયેલા ભયાનક બ્લાસ્ટમાં સુરતના ડુમ્મસ વિસ્તારના ભીમપોર ખાતે રહેતા ૨૬ થી ૨૭ વર્ષીય સની પટેલ નામના યુવાને પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે.
પ્રશ્ન ૨: સની પટેલ કેટલા સમય પહેલા અને કયા કારણસર કતાર ગયા હતા?
જવાબ: આર્થિક સંકડામણ દૂર કરવા અને પોતાના પરિવારનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવાના હેતુથી સની પટેલ માત્ર ૭ (સાત) મહિના પહેલા જ નોકરી મેળવીને વતન સુરતથી કતાર ગયા હતા.
પ્રશ્ન ૩: દુર્ઘટના બાદ કતારમાં સની પટેલના મૃતદેહની ઓળખ કોણે કરી હતી?
જવાબ: બ્લાસ્ટ બાદ શરૂઆતમાં સની ગુમ હોવાનું જણાયું હતું, પરંતુ સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન મૃતદેહ મળી આવતા, કતારમાં જ રહેતા તેના ભાઈ રવિ પટેલે હોસ્પિટલમાં જઈને મૃતદેહની ઓળખ કરી હતી.
પ્રશ્ન ૪: સની પટેલના પાર્થિવ દેહને કતારથી ભારત કઈ રીતે લાવવામાં આવ્યો?
જવાબ: કતાર સ્થિત ભારતીય એમ્બેસીની ત્વરિત મદદથી તમામ કાયદાકીય પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કરીને, સનીના મૃતદેહને હવાઈ માર્ગે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર લાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ત્યાંથી એમ્બ્યુલન્સ મારફતે બાય રોડ સુરત તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો.
પ્રશ્ન ૫: સની પટેલની અંતિમ વિદાય કેવી રીતે કરવામાં આવી?
જવાબ: સનીનો સ્વભાવ મિલનસાર હોવાથી ગામ અને આસપાસના હજારો લોકો અંતિમ દર્શન માટે ઉમટી પડ્યા હતા. હજારો લોકોની ઉપસ્થિતિમાં તેમની અંતિમયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી અને સ્થાનિક સ્મશાનભૂમિમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિ મુજબ અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા.