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માતા અને પત્નીના કરુણ આક્રંદથી વાતાવરણ ગમગીન, સુરતમાં સની પટેલની અંતિમ યાત્રામાં ઉમટ્યું માનવ મહેરામણ, આખું ગામ હિબકે ચડ્યું!

Qatar Blast: કતારમાં થયેલા એક પ્લાન્ટ બ્લાસ્ટમાં સુરતના સની પટેલનું દુઃખદ અવસાન થયું હતું. આ ગોઝારી ઘટના બાદ સનીના ભાઈએ તેમના મૃતદેહની ઓળખ કરી હતી. ભારતીય એમ્બેસીની મદદ અને પ્રયત્નોથી સની પટેલનો મૃતદેહ આખરે તેમના વતન લાવવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર મૃતદેહ પહોંચ્યા બાદ, ત્યાંથી રોડ મારફતે તેને સુરત સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને લાવવામાં આવ્યો હતો. યુવાન દીકરાનો મૃતદેહ ઘરે પહોંચતા જ પરિવારજનો હૈયાફાટ રુદન કરી ઉઠ્યા હતા અને સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. કતારમાં ગેસ પ્લાન્ટમાં થયેલા ભયાનક બ્લાસ્ટની દુર્ઘટનામાં સુરતના ડુમ્મસ વિસ્તારના ભીમપોર ખાતે રહેતા સની પટેલ નામના યુવાને પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. જ્યારે આશાસ્પદ યુવાનનો મૃતદેહ કતારથી સુરત તેના નિવાસસ્થાને લાવવામાં આવ્યો, ત્યારે આખું ગામ હિબકે ચડ્યું હતું અને પરિવારજનોના કરુણ આક્રંદથી વાતાવરણ અત્યંત ગમગીન બની ગયું હતું.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 27, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:00 PM IST
માતા અને પત્નીના કરુણ આક્રંદથી વાતાવરણ ગમગીન, સુરતમાં સની પટેલની અંતિમ યાત્રામાં ઉમટ્યું માનવ મહેરામણ, આખું ગામ હિબકે ચડ્યું!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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