/સુરતના અડાજણમાં TVS શોરૂમમાં ભીષણ આગ, અનેક વાહનો બળીને ખાખ

Surat TVS Showroom Fire : શહેરના અડાજણ વિસ્તારમાં આવેલા TVSના શોરૂમમાં અચાનક ભીષણ આગ લાગતાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. આગ એટલી વિકરાળ હતી કે ધુમાડાના ગોટેગોટા લગભગ 2 કિલોમીટર દૂર સુધી જોવા મળ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર વિભાગ તાત્કાલિક એક્શનમાં આવ્યું હતું અને 8થી વધુ ફાયર ફાઇટર ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી.
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ શોરૂમમાંથી અચાનક ધુમાડા અને આગની જ્વાળાઓ ઉઠતા આસપાસના લોકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો. આગને કાબૂમાં લેવા માટે ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા સતત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી સામે આવ્યું નથી.
10થી વધારે ટુ વ્હીલર બળીને ખાખ
અડાજણની આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિના સમાચાર મળ્યા નથી. જોકે આગના કારણે 10થી વધુ ટુ વ્હીલર બળીને ખાખ થયા છે. તો બાજુમાં આવેલી રેસ્ટોરાં અને મેડિકલ સ્ટોર પણ આગની ચપેટમાં આવી ગયા હતા. શોરૂમને કેટલું નુકસાન થયું છે તે અંગેનો અંદાજ આગ સંપૂર્ણપણે કાબૂમાં આવ્યા બાદ જ સામે આવશે. ફાયર વિભાગ દ્વારા આગ લાગવાનું કારણ જાણવા તપાસ શરૂ કરવામાં આવશે.
સુરતમાં આગની ઘટનાઓનો લાંબો ઇતિહાસ
સુરત શહેરમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી આગની અનેક મોટી ઘટનાઓ બની ચૂકી છે. ટેક્સટાઇલ માર્કેટ, કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સ, ગોડાઉન અને ઔદ્યોગિક એકમોમાં પણ આગની ઘટનાઓ સામે આવતી રહી છે. સુરતના ઔદ્યોગિક અને વ્યાપારી વિકાસ સાથે ફાયર સેફ્ટીના પડકારો પણ વધતા જોવા મળી રહ્યા છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર કોમર્શિયલ એકમોમાં ફાયર સેફ્ટીના નિયમોના પાલન અંગે સવાલો ઉભા કર્યા છે.