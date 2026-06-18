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સુરતના અડાજણમાં TVS શોરૂમમાં ભીષણ આગ, અનેક વાહનો બળીને ખાખ

Surat TVS Showroom Fire : સુરતના અડાજણ વિસ્તારમાં આવેલા TVS શોરૂમમાં ભીષણ આગ લાગતાં 2 કિમી દૂર સુધી ધુમાડા દેખાયા હતા. ઘટનાથી લોકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો. 8થી વધુ ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ આગ બુઝાવવા પહોંચી હતી. 10થી વધારે ટુ વ્હીલર બળીને ખાખ થયા છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 18, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:36 AM IST
સુરતના અડાજણમાં TVS શોરૂમમાં ભીષણ આગ, અનેક વાહનો બળીને ખાખ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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