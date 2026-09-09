/વાપીની પ્રખ્યાત ફ્રેન્ડ્સ બેકરીમાંથી નીકળ્યો જીવતો કોકરોચ: કર્મચારીએ પફમાંથી કાઢી પગ નીચે કચડી નાખ્યો, ગ્રાહકે વીડિયો બનાવ્યો!

Valsad News: વલસાડ જિલ્લાના વાપીમાં ફરી એકવાર બેકરી સંચાલકોની ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છે. વાપીના ચલા વિસ્તારમાં આવેલી જાણીતી 'ફ્રેન્ડ્સ બેકરી'માં સ્વચ્છતાના નિયમોનો સરેઆમ ભંગ થતો જોવા મળ્યો, જ્યારે એક ગ્રાહકે લીધેલા પફમાંથી જીવતો વંદો નીકળ્યો હતો. હદ તો ત્યારે થઈ જ્યારે બેકરીના કર્મચારીએ તે જીવતા કોકરોચને પફમાંથી બહાર કાઢીને પોતાના પગ નીચે કચડી નાખ્યો હતો. આ ઘટનાનો જાગૃત ગ્રાહકે વિડીયો ઉતારી લીધો હતો અને આ સમગ્ર મામલે ફૂડ અને ડ્રગ્સ વિભાગમાં સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવી છે.
જીવતો કોકરોચ નીકળતા ગ્રાહકે બનાવ્યો વીડિયો
ચલા વિસ્તારની ફ્રેન્ડ્સ બેકરીમાં ખરીદી કરવા આવેલા એક ગ્રાહકે જ્યારે પફ ખાવા માટે લીધો, ત્યારે તેમાં જીવતો કોકરોચ જોવા મળ્યો હતો. ગ્રાહકે તુરંત જ આ સમગ્ર ઘટનાનો પોતાના મોબાઈલમાં વીડિયો બનાવી લીધો હતો. આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે, જ્યારે ગ્રાહકે બેકરીના કર્મચારીનું ધ્યાન દોર્યું ત્યારે કર્મચારીએ સહેજ પણ ગંભીરતા દાખવ્યા વગર પફમાંથી કોકરોચ બહાર કાઢીને તેને પગ નીચે કચડી નાખ્યો હતો.
ગ્રાહકે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગને કરી ફરિયાદ
બેકરીના કર્મચારીઓ અને સંચાલકોના આ પ્રકારના બિનજવાબદાર વલણથી નારાજ થઈને ગ્રાહકે બનાવેલા વીડિયોના આધારે સ્થાનિક ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગને તાત્કાલિક જાણ કરી ફરિયાદ નોંધાવી છે. ગ્રાહકો માગ કરી રહ્યા છે કે લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે રમત રમતી આવી બેકરીઓ સામે કડકમાં કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવે.
સંચાલકોની બેદરકારીથી સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ
વાપીની આ જાણીતી બેકરીમાં સ્વચ્છતાના અભાવ અને આવી ગંભીર બેદરકારીની આ પહેલી ઘટના નથી. ભૂતકાળમાં પણ આ બેકરીના ખાધ્ય પદાર્થોની ગુણવત્તાને લઈને અનેક સવાલો ઊભા થઈ ચૂક્યા છે. વારંવાર સૂચનાઓ આપવા છતાં બેકરી સંચાલકો દ્વારા કરવામાં આવતી આવી ઘોર લાપરવાહીને કારણે સ્થાનિક રહીશો અને ગ્રાહકોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.