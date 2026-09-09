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વાપીની પ્રખ્યાત ફ્રેન્ડ્સ બેકરીમાંથી નીકળ્યો જીવતો કોકરોચ: કર્મચારીએ પફમાંથી કાઢી પગ નીચે કચડી નાખ્યો, ગ્રાહકે વીડિયો બનાવ્યો!

Valsad News: વલસાડ જિલ્લાના વાપી સ્થિત ચલા વિસ્તારમાં આવેલી જાણીતી 'ફ્રેન્ડ્સ બેકરી' ફરી એકવાર વિવાદમાં સપડાઈ છે. ગ્રાહકોના આરોગ્ય સાથે ખુલ્લેઆમ ચેડાં થતા હોય તેવો એક ગંભીર કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં બેકરીમાંથી ખરીદેલા પફમાંથી જીવતો કોકરોચ નીકળતાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 09, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:17 AM IST
વાપીની પ્રખ્યાત ફ્રેન્ડ્સ બેકરીમાંથી નીકળ્યો જીવતો કોકરોચ: કર્મચારીએ પફમાંથી કાઢી પગ નીચે કચડી નાખ્યો, ગ્રાહકે વીડિયો બનાવ્યો!
Image Credit: AI Photos

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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