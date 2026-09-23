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સુરતમાં કંસ્ટ્રક્શન સાઇટો ડેથ ઝોન બની? બે દિવસમાં ત્રીજા શ્રમિકનું બિલ્ડિંગ પરથી પડી જતાં મોત

Surat News: શહેરમાં ટેક્સટાઇલ અને ડાયમંડ ઉદ્યોગની સાથે સાથે બાંધકામ ક્ષેત્ર પણ ખૂબ ઝડપથી વિકાસ પામી રહ્યું છે, પરંતુ તેની સાથે શ્રમિકોની સુરક્ષાને લઈને ગંભીર લાપરવાહી પણ સામે આવી રહી છે. સુરતમાં માત્ર બે જ દિવસમાં બિલ્ડિંગ પરથી પડી જવાની આ ત્રીજી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં વધુ એક 23 વર્ષીય યુવા શ્રમિકે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 23, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 12:37 PM IST
સુરતમાં કંસ્ટ્રક્શન સાઇટો ડેથ ઝોન બની? બે દિવસમાં ત્રીજા શ્રમિકનું બિલ્ડિંગ પરથી પડી જતાં મોત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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