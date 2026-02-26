Prev
સુરતમાં ખાનગી કંપનીના કર્મચારીઓનો ઉગ્ર વિરોધ, તોડફોડ અને આગચંપી, પોલીસે ટીયરગેસના સેલ છોડ્યા

સુરતના હજીરામાં આવેલી ખાનગી કંપનીના કર્મચારીઓએ વિવિધ માંગોને લઈને ઉગ્ર પ્રદર્શન કર્યું છે. આ દરમિયાન વાહનોમાં તોડફોડ કરી આગચાંપી કરવામાં આવી હતી. પોલીસે કાબુ મેળવવા માટે ટીયરગેસના સેલ છોડ્યા હતા.

Surat News: સુરતના હજીરા સ્થિત આર્સેલર મિત્તલ નિપ્પોન સ્ટીલ કંપનીના કર્મચારીઓએ હોબાળો મચાવ્યો છે. કર્મચારીઓએ ઉગ્ર રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. હરિયાણાના પાણીપતમાં એક કર્મચારીના મોતનો વીડિયો સામે આવ્યા બાદ તેની અસર સુરતના હજીરામાં આવેલી કંપનીમાં જોવા મળી છે. પ્લાન્ટમાં કર્મચારીઓએ એકઠા થઈ હડતાળ પાડી છે. કર્મચારીઓએ પગાર વધારા સહિત અન્ય માંગોને લઈ ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો છે.

સુરતમાં આર્સેલર મિત્તલ નિપ્પોન સ્ટીલ કંપનીના કર્મચારીઓએ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન એક કારમાં તોડફોડ કરી હતી. આ જોતા પોલીસે બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને એસઓજીની ટીમ પણ પ્લાન્ટ પર પહોંચી છે. કર્મચારીઓના ઉગ્ર વિરોધને જોતા કંપનીના ઉચ્ચ અધિકારીઓ તત્કાલ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા.

કર્મચારીઓ પોતાની વિવિધ માંગને લઈને ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવી રહ્યાં છે. બીજીતરફ L&T કંપનીએ કહ્યું કે જ્યારે ગુજરાત સરકાર દ્વારા લેબર કોડનું નોટિફિકેશન લાગૂ કરવામાં આવશે તો તેના નિયમ તત્કાલ કંપનીમાં લાગૂ કરવામાં આવશે. કર્મચારીઓએ ફાયરની ગાડી પણ આગને હવાલે કરી હતી.

કંપનીના કર્મચારીઓના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન માહોલ ઉગ્ર બની ગયો હતો. મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓના ટોળા એકત્ર થયા હતા. આ સ્થિતિને જોતા પોલીસે 40થી વધુ ટીયર ગેસના સેલ છોડ્યાં છે. 

