/સુરતમાં સાતમી હરોળમાંથી સીધા મેયરની ખુરશી સુધી! જાણો આ છે પડદા પાછળની સ્ટોરી

Surat Politics : ગુજરાતની તમામ મહાનગરપાલિકાનો હોદ્દેદારોની જાહેરાતો વચ્ચે માત્ર સુરત એકલામાં નામનો જાહેરાતમાં કકળાટ જોવા મળ્યો હતો. આ કકળાટ કેમ થયો, આખરે સુરતમાં કોને પોતાના સોગઠા ગોઠવવા હતા, કેમ પદાધિકારીઓના નામ માટે છેક ગાંધીનગર સુધી ફોન કરવામાં આવ્યા હતા, જાણો સુરતના રાજકારણની અંદરની વાત
Surat News : તમને નવાઈ લાગશે જાણીને પણ બોર્ડની બેઠકમાં સાતમી હરોળમાં બેઠેલા માયા માવાણીનું નામ જ્યારે મેયર પદ માટે જાહેર થયું તો એમને સ્ટેજ સુધી પહોંચતાં 2થી 3 મીનિટ લાગી હતી. જે મહિલા છેલ્લી લાઈનમાં બેઠી હતી એ આજે સુરતની પ્રથમ નાગરિક બની ગઈ છે. સુરતના રાજકારણમાં પડદા પાછળ મોટા ખેલ રમાઈ રહ્યાં છે. જૂથબંધીમાં ફેરવાયેલા સુરતમાં કોણ ક્યારે ખેલ પાડે એ નવાઈ નહીં, સુરતમાં માયા મેવાણીનું નામ જાહેર કરવામાં પણ ભાજપની 2027ની ચૂંટણી પહેલાંની મોટી રણનીતિ જવાબદાર છે.
સીઆરે ખેલ પાડીને ચેરમેન તરીકે રાજન પટેલને રીપિટ કરાવ્યા
નો રીપિટેશનમાં રાજન પટેલની બાદબાકી કરતાં અઢી કલાક હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા ચાલ્યો આખરે સીઆરે ખેલ પાડીને ચેરમેન તરીકે રાજન પટેલને રીપિટ કરાવતાં મેયર પદે સૌરાષ્ટ્રવાસી, ચેરમેન અને શાસક પક્ષના નેતા મૂળ સુરતી, ડેપ્યૂટી મેયર મરાઠી અને દંડક પદે હિન્દી ભાષીની પસંદગી થઈ છે. સુરતમાં વિસ્તાર મુજબ અલગ અલગ પ્રાંતના લોકો રહે છે એટલે ચૂંટાઈને આવેલા કોર્પોરેટરોમાં સત્તા જળવાઈ રહે એ ખાસ મહત્વનું છે. હવે બાકી રહી ગયેલા કોર્પોરેટરોનો સમિતિઓમાં સમાવેશ કરાશે.
સુરતમાં ભાજપના એક નહિ, અનેક મોરચા
સુરતમાં ભાજપનું એક જૂથ નથી. હર્ષ સંઘવી, સીઆર પાટીલ અને પૂર્ણેશ મોદીના જૂથો પોત પોતાના અલગ ચોકાઓ રચીને બેઠેલા છે. પાર્લોમેન્ટરી બોર્ડની બેઠકમાં સૌથી વધારે હોબાળો એ સુરતમાં થયો હતો. સીએમથી લઈને પ્રદેશ પ્રમુખ સુધીના નેતાઓ 10 મીનિટ માટે બેઠક છોડીને જતા રહ્યાં હતા. આખરે પૂર્ણેશ મોદીએ નમતુ જોખવું પડ્યું હતું. ટિકિટની વહેંચણીમાં તો સીઆર પાટીલનો હાથ ઉપર રહ્યો હતો પણ સૂત્રો કહી રહ્યાં છે કે, સીઆરે સ્ટેન્ડીંગ કમિટીના ચેરમેન મામલે પણ પેચ ફસાવતાં આખરે 2થી 3 કલાક સુધી ડ્રામા ચાલ્યો હતો. સીઆરનો એક સવાલ હતો જો અમદાવાદમાં રીપિટ થાય તો સુરતમાં કેમ નહીં? જેને કારણે જ સુરતમાં પદાધિકારીઓના નામ જાહેર કરવામાં મોડું થયું હતું.
સુરતની સત્તામાં સૌરાષ્ટ્રવાસીઓનો દબદબો વધ્યો
સુરતમાં અત્યાર સુધીમાં જુનાગઢ અને અમરેલીનું પ્રતિનિધિત્વ સંગઠન અને પાર્ટીમાં રહેતું હતું. આ ચૂંટણીમાં ભાજપને પાટીદાર સમાજનું પ્રભુત્વ ધરાવતા વરાછામાં ભાજપે ભવ્ય વાપસી કરી છે. જેને પગલે સત્તાના મુખ્ય સ્થાનો પર સૌરાષ્ટ્રવાસીઓનો દબદબો વધ્યો છે. માયા માવાણીની પસંદગીનું કારણ એ વરાછા વિસ્તારને સાચવવાનું છે. અહીં પહેલાં આપનો દબદબો હતો. હવે પાટીદારોએ ભાજપ પર કળશ ઢોળતો આ વિસ્તારને શિરપાંવ મળ્યો છે. ભાજપે હાલની સ્થિતિ નહીં પણ 2027ની ચૂંટણીને આધારે માયા માવાણીની પસંદગી કરી છે. હવે વિધાનસભાની ચૂંટણી નજીક છે. આગામી અઢી વર્ષની ટર્મ બાદ મૂળ સુરતીની મેયર તરીકે પસંદગી કરાશે અને બેલેન્સ જાળવી રખાશે પણ સુરતમાં આપનો ફરી પગ પેસારો ના થાય એટલા માટે મયા માવાણીને મેયર તરીકે પસંદ કરાયા છે.
ભાજપ કોઈ પણ સંજોગોમાં વરાછા વિસ્તારમાં આપ ઘરવાપસી કરે એમ ઈચ્છતું નથી
પૂર્ણેશ મોદી અને સીઆર પાટીલે આ માટે ગજબનાં સોગઠાં રચ્યાં હતાં પણ ભાજપની સુરતમાં વન વે જીતમાં સીઆરનો પક્ષ મજબૂત બન્યો છે એટલે રાજન પટેલ રીપિટ થયા છે. ભાજપ કોઈ પણ સંજોગોમાં વરાછા વિસ્તારમાં આપ ઘરવાપસી કરે એમ ઈચ્છતું નથી. એક સમયે કતારગામ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડનાર ગોપાલ ઈટાલિયાએ સુરતમાં ચૂંટણી સમયે ધમપછાડા કર્યા હતા પણ સૌરાષ્ટ્રવાસી પાટીદારોએ આપને એમની જગ્યા દેખાડી દીધી છે. ચૂંટણીમાં અલ્પેશ કથિરિયાની પત્ની પણ કોર્પોરેટર બન્યા છે પણ સૂત્રો એવું જણાવી રહ્યાં છે કે અલ્પેશને ભાજપ 2027માં પાટીદાર મતવિસ્તારો ધરાવતી ધારાસભા પર ચૂંટણી લડાવી શકે એ માટે એમની પત્નીને આગળ કરાયા નથી.
સુરતની મુખ્ય બબાલ તો સ્ટેન્ડિંગ કમિટિના ચેરમેન માટે હતી
સુરતમાં સૌથી મોટી બબાલ એ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પદ માટે હતી. મૂળ સુરતી અને સૌરાષ્ટ્રવાસી ધારાસભ્યો નો રીપિટેશન મામલે મક્કમ હતા પણ સીઆર પાટીલે રાજન પટેલના નામની ભલામણ કરી હોવાથી આખરે તેમને પોતાનો પાવર દેખાડીને રાજન પટેલને રીપિટ કરાવ્યા હોવાની ચર્ચા છે. સુરત એ ભાજપનો ગઢ કહેવાય છે અહીં મૂળ સુરતી સાથે સૌરાષ્ટ્રવાસી, હિન્દી ભાષી સાથે મરાઠીઓનો પણ એટલો જ દબદબો છે. ભાજપે આ તમામ વચ્ચે સંકલન સાધીને પદાધિકારીઓની જાહેરાત કરી છે.