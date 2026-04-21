‘ગત ચૂંટણી જેટલી બેઠકો જીતી બતાવો’, સી.આર. પાટીલની ‘AAP’ નેતાઓને ખુલ્લી ચેલેન્જ
Surat News: સુરતમાંથી સી.આર. પાટીલની આપ નેતાઓને ચેલેન્જ. ગત ચૂંટણીમાં જીતેલી બેઠકો જેટલી બેઠકો જીતી બતાવો. આપને ગત ચૂંટણીમાં જીતેલી 27 બેઠક પણ નથી મળવાની, આપને મત આપીને આજે લોકો પસ્તાઈ રહ્યા છે. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી.
Surat News: સુરતમાં ફરી એકવાર રાજકીય જંગ તેજ બન્યો છે. તાજેતરમાં પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) પર આકરા પ્રહારો કરતા એક મોટી ચેલેન્જ ફેંકી છે. પાટિલે સુરત મહાનગરપાલિકાની ગત ચૂંટણીના પરિણામોને ટાંકીને આપ નેતાઓ પર નિશાન સાધ્યું હતું.
સી.આર. પાટીલે આક્રમક અંદાજમાં જણાવ્યું હતું કે, "આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ ફરી એકવાર મોટી વાતો કરી રહ્યા છે, પરંતુ હું તેમને પડકાર ફેંકું છું કે ગત ચૂંટણીમાં તેમણે જે બેઠકો જીતી હતી, આ વખતે એટલી બેઠકો પણ જીતીને બતાવે." પાટીલે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે આગામી સમયમાં ‘આપ’નું પ્રદર્શન અત્યંત નબળું રહેશે. સુરત મનપામાં ગત વખતે આમ આદમી પાર્ટીએ 27 બેઠકો પર વિજય મેળવીને સૌને ચોંકાવી દીધા હતા.
પાટીલના આકરા પ્રહારો
જોકે, પાટીલે દાવો કર્યો છે કે આ વખતે આમ આદમી પાર્ટીને ગત ચૂંટણીમાં મળેલી 27 બેઠકો પણ નથી મળવાની. સુરતની જનતા હવે વાસ્તવિકતા સમજી ગઈ છે. સી.આર. પાટીલે જનતાના મૂડ વિશે વાત કરતા કહ્યું કે જે લોકોએ ગત વખતે ભાવનાઓમાં વહીને ‘આપ’ને મત આપ્યો હતો, તેઓ આજે પસ્તાઈ રહ્યા છે. પ્રજાને હવે ભાજપના વિકાસ કાર્યો પર જ ભરોસો છે.
પાટીલે વધુમાં ઉમેર્યું કે, ગુજરાતમાં હવે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીનું કોઈ અસ્તિત્વ બચ્યું નથી. જનતાએ આ બંને પક્ષોને નકારી દીધા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે સુરતમાં ભાજપ પોતાનો ગઢ વધુ મજબૂત કરવા માટે એડીચોટીનું જોર લગાવી રહ્યું છે.
