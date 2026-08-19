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સુરત બાદ જૂનાગઢમાં હાઈપ્રોફાઈલ દારૂ પાર્ટીનો પર્દાફાશ; વાઈલ્ડ વાડી કોટેઝ ફાર્મહાઉસમાંથી 10 સ્ત્રી-પુરુષો ઝડપાયા

Junagadh High Profile Liquor Party: જૂનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડા ખાતે આવેલા 'વાઈલ્ડ વાડી કોટેઝ'માંથી પોલીસે બાતમીના આધારે દારૂની મહેફિલ પર દરોડો પાડ્યો હતો. આ કાર્યવાહી દરમિયાન દારૂની મહેફિલ માણી રહેલા 10 લોકોને પોલીસે સ્થળ પરથી જ ઝડપી પાડ્યા હતા. પોલીસ દરોડા દરમિયાન વિદેશી દારૂ સહિતનો અન્ય તમામ મુદ્દામાલ પણ કબ્જે કરવામાં આવ્યો છે. આ સમગ્ર મામલે મેંદરડા પોલીસે ગુનો નોંધીને આગળની કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 19, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:49 AM IST
સુરત બાદ જૂનાગઢમાં હાઈપ્રોફાઈલ દારૂ પાર્ટીનો પર્દાફાશ; વાઈલ્ડ વાડી કોટેઝ ફાર્મહાઉસમાંથી 10 સ્ત્રી-પુરુષો ઝડપાયા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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