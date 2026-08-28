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સુરતમાં ભાજપ નેતાની પુત્રવધૂએ જિંદગી ટૂંકાવી: પુરાવાનો નાશ ન થાય તે માટે આંતરવસ્ત્રમાં છુપાવી નોટ, પતિ-પ્રેમિકાની ધરપકડ

Surat BJP Leader Daughter in law Case:  સુરતના કડોદરામાં ભાજપના મહિલા અગ્રણીની પુત્રવધૂના આપઘાત કેસમાં ચોંકાવનારો વળાંક આવ્યો છે. મૃતકના આંતરવસ્ત્રમાંથી મળી આવેલી સ્યુસાઇડ નોટે પતિના કથિત આડા સંબંધનો પર્દાફાશ કર્યો છે. લગ્નના માત્ર બે વર્ષમાં ૨૪ વર્ષીય નિધિકુમારીએ જીવન ટૂંકાવ્યું. પરંતુ મોત પહેલાં લખેલી બે પાનાની ચિઠ્ઠીએ હવે સમગ્ર કેસને ગંભીર વળાંક આપ્યો છે. આ કેસમાં કડોદરા પોલીસે પતિ અને તેની કથિત પ્રેમિકાની ધરપકડ કરી છે. બંને સામે દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધી જેલ હવાલે કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથધરી હતી. 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 28, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:19 AM IST
સુરતમાં ભાજપ નેતાની પુત્રવધૂએ જિંદગી ટૂંકાવી: પુરાવાનો નાશ ન થાય તે માટે આંતરવસ્ત્રમાં છુપાવી નોટ, પતિ-પ્રેમિકાની ધરપકડ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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સુરતમાં ભાજપ નેતાની પુત્રવધૂએ જિંદગી ટૂંકાવી: પુરાવાનો નાશ ન થાય તે માટે આંતરવસ્ત્રમ
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