/સુરતમાં ભાજપ નેતાની પુત્રવધૂએ જિંદગી ટૂંકાવી: પુરાવાનો નાશ ન થાય તે માટે આંતરવસ્ત્રમાં છુપાવી નોટ, પતિ-પ્રેમિકાની ધરપકડ

Surat BJP Leader Daughter in law Case: સુરત જિલ્લાના કડોદરા બારડોલી રોડ પર આવેલી શ્રીનિવાસ ગ્રીનસિટી સોસાયટીમાં 23 ઓગસ્ટના રોજ ચકચાર મચી ગઈ હતી. ગ્રીનસિટી માં રહેતા સંજયસિંહ રાજપૂતના પુત્ર સૌરભકુમારની 24 વર્ષીય પત્ની નિધિ કુમારીએ ઘરના ઉપરના માળે આવેલા બેઠક રૂમમાં ગળેફાંસો ખાઈ જીવન ટૂંકાવ્યું હતું. બપોરે સાડા ત્રણથી પાંચ વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન બનેલી ઘટનાની જાણ પરિવારજનોને થતાં તેણીને તાત્કાલિક નીચે ઉતારવામાં આવી હતી. પરંતુ ત્યાં સુધીમાં નિધિ કુમારીનું મોત થઈ ચૂક્યું હતું.
ઘટનાની જાણ કડોદરા GIDC પોલીસને કરવામાં આવી અને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયો. પરંતુ પેનલ પોસ્ટમોર્ટમ દરમિયાન જે સામે આવ્યું તેણે સમગ્ર કેસની દિશા બદલી નાખી. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આ નોટમાં નિધિકુમારીએ પોતાના પતિ સૌરભકુમારના અન્ય મહિલા સાથેના કથિત સંબંધોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. નિધિકુમારીને પહેલાંથીજ આશંકા હતી કે જો સ્યુસાઇડ નોટ ઘરમાં ક્યાંક રાખવામાં આવશે તો પુરાવા સાથે છેડછાડ થઈ શકે છે. આથી નોટ ઘરમાં મૂકવાના બદલે પોતાના આંતરવસ્ત્રમાં છુપાવી હોવાનો ખુલાસો થયો છે.
પોસ્ટમોર્ટમ દરમિયાન નોટ મળી આવ્યા બાદ તબીબે આ કેસમાં મહત્વનો કડીરૂપ પુરાવો પોલીસને સોંપ્યો હતો. પોલીસે સ્યુસાઇડ નોટ કબજે કરી તપાસનો દોર આગળ વધાર્યો. મૃતક દ્વારા લખાયેલી સ્યુસાઇડ નોટના આધારે પોલીસ પત્નીના મોત પર મગરમચ્છ ના આંશુ સારી રહેલા પતિ સૌરભકુમાર સિંહ ની કડકાઇથી પૂછપરછ શરૂ કરી હતી. અને સૌરભ ના અન્ય યુવતી સાથે પ્રેમ સંબંધની કબૂલાત કરી હતી. ઇશિતા કુમારી નામની યુવતી વચ્ચેના કથિત સંબંધોની બાબત સામે આવી હોવાનું જણાવ્યુ હતું અને તેનાજ કારણે તેઓની વચ્ચે અવાર નવાર લડાય ઝઘડા ના થતા હતા.
પત્નીના આપઘાત પાછળ પતિના આડા સંબંધો કારણભૂત હોવાનો આક્ષેપ નોટમાં કરવામાં આવ્યો હોવાનું પોલીસનું સામે આવતા પતિ સૌરભ અને પ્રેમિકા ઇસીતાની ધરપકડ કરી હતી. સ્યુસાઇડ નોટ અને તપાસમાં સામે આવેલી વિગતોના આધારે કડોદરા પોલીસે પતિ સૌરભસિંહ અને ઇશિતાની ધરપકડ કરી છે. બંને સામે આત્મહત્યા માટે દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે બંને આરોપીઓને જેલ હવાલે કરી વધુ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.