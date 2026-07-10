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સુરત ખાડી પૂર: હર્ષ સંઘવીની મોડીરાત્રે હાઈલેવલ બેઠક, 800થી વધુ પરિવારોને કેશડોલ-ઘરવખરી સહાય ચૂકવાઈ

Surat News: શહેરમાં ભારે વરસાદને કારણે 7 જુલાઈએ સર્જાયેલી ખાડી પૂરની ગંભીર પરિસ્થિતિ બાદ રાજ્ય સરકાર એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. સુરતમાં પૂરની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મોડી રાત્રે સુરત જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે એક અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં મળેલી રીવ્યુ મીટિંગ બાદ, નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ મનપા કમિશનર, જિલ્લા કલેક્ટર અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારોની સ્થિતિ અંગે બારીકાઈથી ચર્ચા કરી હતી. આ બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ હર્ષ સંઘવીએ મીડિયા સમક્ષ મહત્ત્વના નિર્ણયો અને વિગતો જાહેર કરી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 10, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:51 AM IST
સુરત ખાડી પૂર: હર્ષ સંઘવીની મોડીરાત્રે હાઈલેવલ બેઠક, 800થી વધુ પરિવારોને કેશડોલ-ઘરવખરી સહાય ચૂકવાઈ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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