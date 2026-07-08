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સુરત પાણીમાં ગરકાવ! ઘરોમાં લોકો કેદ, ખાડીઓ વટાવી ગઈ ભયજનક સપાટી; જુઓ હચમચાવી નાખતો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ

સુરતમાં પડેલાં ભારે વરસાદને કારણે સ્થિતિ ખરાબ છે. અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. દુકાનો હોય કે ઘરો બધી જગ્યાએ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. સુરતના રસ્તાઓ પર હોડીઓ ચાલી રહી છે. એનડીઆરએફની ટીમો લોકોને બચાવવા માટે સતત ખડેપગે છે. ત્યારે ડાયમંડ નગરીમાં કેવી છે હાલત...

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 08, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:24 PM IST
સુરત પાણીમાં ગરકાવ! ઘરોમાં લોકો કેદ, ખાડીઓ વટાવી ગઈ ભયજનક સપાટી; જુઓ હચમચાવી નાખતો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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