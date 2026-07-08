/સુરત પાણીમાં ગરકાવ! ઘરોમાં લોકો કેદ, ખાડીઓ વટાવી ગઈ ભયજનક સપાટી; જુઓ હચમચાવી નાખતો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ

હીરાનગરી સુરત... એક એવું શહેર જ્યાં લાખો લોકો સપનાઓ સાકાર કરવા આવે છે. જ્યાં દિવસ-રાત ધંધાની ધમધમાટ રહે છે. પરંતુ આજે એ જ સુરત પાણીમાં ગરકાવ છે. રોડ પર વાહનો નહીં... હોડીઓ ચાલી રહી છે. ઘરોમાં લોકો નહીં... પાણી કેદ થઈ ગયું છે. 14 ઈંચના વરસાદે સમગ્ર સુરતને જાણે સરોવરમાં ફેરવી દીધું છે. જોઈએ આ હચમચાવી નાખે એવો ખાસ અહેવાલ...
સુરતના એટલો વરસાદ પડ્યો કે ચારેતરફ માત્ર પાણી જ જોવા મળી રહ્યું છે. રસ્તા, સોસાયટીઓ, બજારો અને રહેણાંક વિસ્તારો... બધું જ વરસાદી પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયું છે. આકાશમાંથી વરસેલી આફતે આખા શહેરની ગતિ થંભાવી દીધી છે.
સુરત શહેરમાં 14 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે પલસાણામાં સૌથી વધુ 18 ઈંચ અને કામરેજમાં 14 દશાંશ 4 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. મીઠી ખાડી અને ભેદવાડ ખાડી ભયજનક સપાટી વટાવી જતા આસપાસના વિસ્તારોમાં પૂરના પાણી ફરી વળ્યા છે. અનેક વિસ્તારોમાં લોકો ઘરોમાં જ કેદ થઈ ગયા છે.
પાણીના પ્રવાહમાં યુવક તણાવવાનો LIVE વીડિયોઃ સુરતના કુડસદ ગામે સ્થાનિક લોકોએ યુવકને બચાવી લીધો#Surat #Kudsad #Flood #Rescue #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/UhdNmg5iJz
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 8, 2026
ડુંભાલ વિસ્તારની સ્થિતિ સૌથી વધુ ગંભીર છે. મીઠી ખાડીના પાણી ફરી વળતા આખો વિસ્તાર કમરડૂબ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. ઘરો અને દુકાનોમાં પૂરના પાણી ઘૂસતાં લોકોની વર્ષોની કમાણી પાણીમાં વહી ગઈ છે. જાણે આખો વિસ્તાર બેટમાં ફેરવાઈ ગયો હોય તેવા દૃશ્યો સામે આવ્યા છે.
ભરથાણા રિંગ રોડ વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના જોરદાર પ્રવાહમાં એક યુવક ફસાઈ ગયો. બાઈક અને બેગ પાણીમાં તણાઈ ગયા. પરંતુ ટ્રસ્ટના કાર્યકર્તાઓએ દોરી અને ટ્રેક્ટરની મદદથી જીવના જોખમે યુવકનું સફળ રેસ્ક્યૂ કર્યું. આ દૃશ્યો ભારે વરસાદ વચ્ચે માનવતાનું જીવંત ઉદાહરણ બની રહ્યા છે.
ભેસ્તાનના વિધાતા કોમ્પ્લેક્સમાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર સુધી પાણી ઘૂસી જતાં દુકાનોમાં રહેલો માલ પલળી ગયો. કેમ્પસમાં પાર્ક કરાયેલા મોપેડ પણ પાણીમાં ડૂબી ગયા.
સુરતમાં ભારે વરસાદ બાદ સર્જાયું ભારે સંકટ, પાંડેસરાના નાગસેન નગરમાં 9 ફૂટ સુધી પાણી ભરાયા; SDRFની 4 ટીમો પહોંચી#Gujarat #BreakingNews #News #Monsoon #Monsoon2026 #WeatherUpdate pic.twitter.com/u5xx93ZKIX
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 8, 2026
જ્યારે ઓલપાડના કીમ અને કુડસદ વિસ્તારમાં 100થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસી જતાં લોકોની મુશ્કેલી અનેકગણી વધી ગઈ છે. ત્રણ હોસ્પિટલોમાં પણ પાણી ભરાઈ જતાં દર્દીઓ અને તબીબી સ્ટાફને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
ટેક્સટાઈલ નગરી તરીકે ઓળખાતા સુરતમાં વેપારીઓની પણ હાલત કફોડી બની છે. તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરેલો લાખો રૂપિયાનો માલ પાણીમાં પલળી ગયો છે. વેપારીઓને હવે ભારે આર્થિક નુકસાનની ચિંતા સતાવી રહી છે.
સુરતમાં ભારે વરસાદ બાદ મીઠી ખાડી ઓવરફ્લો, આસપાસના વિસ્તારો બન્યા બેટ#Gujarat #BreakingNews #News #Monsoon #Monsoon2026 #WeatherUpdate pic.twitter.com/b3MOxpmHOs
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 8, 2026
બીજી તરફ વરસાદ બાદ સપ્લાય ચેન ખોરવાતાં દૂધ જેવી જીવનજરૂરી વસ્તુ માટે પણ લોકોને પડાપડી કરવી પડી રહી છે.
આ કુદરતી આફત છે કે પછી તંત્રની નિષ્ફળતા?...આ સવાલ હવે સુરતનો દરેક નાગરિક પૂછી રહ્યો છે. કારણ કે વરસાદ દર વર્ષે પડે છે... પરંતુ શહેર દર વર્ષે ડૂબે છે. હીરાનગરી સુરતને પાણી નગરી બનતાં અટકાવવાની જવાબદારી આખરે કોની?... હાલ તો લોકો ઈચ્છી રહ્યા છે માત્ર એટલું જ કે વરસાદ થંભે... પાણી ઓસરે... અને ફરી એકવાર સુરત પોતાની રફ્તારમાં પરત ફરે.