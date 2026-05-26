/વાપીના સરી ગામમાં ઝડપાઈ ડ્રગ્સ બનાવતી ફેક્ટરી, બે આરોપી ઝડપાયા, ATSને મળી સફળતા

ગુજરાત એટીએસએ દક્ષિણ ગુજરાત વિસ્તારમાંથી વધુ એક વખત નાર્કો ટેરેરીઝમનો પર્દાફાશ કર્યો છે. વાપીના સરી ગામમાંથી એમડી ડ્રગ્સ બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપી પાડી છે અને બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ઉદય રંજન, અમદાવાદઃ ગુજરાતને ડ્રગ્સ મુક્ત કરવાના અભિયાન હેઠળ ગુજરાત એટીએસને મોટી સફળતા મળી છે. દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ જિલ્લાના વાપી નજીક આવેલા સરી ગામમાં એટીએસના ડીવાયએસપી એસ.એલ. ચૌધરીને એક ગુપ્ત માહિતી મળી હતી કે સરી ગામમાં ડ્રગ્સ બનાવવાની કોઈ ફેક્ટરી બની છે. જ્યાં એમડી ડ્રગ્સ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ બાતમી મળ્યા બાદ DYSP શંકર ચૌધરીએ કેટલાક અધિકારીઓની એક ટીમ બનાવી હતી અને મોડી રાત્રે સરી ગામની આ ફેક્ટરીમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
ભંગારના ગોડાઉનમાં ચાલતી હતી ફેક્ટરી
નામ વગરની આ ફેક્ટરી ભંગારના ગોડાઉનમાં ચાલી રહી હતી. ગુજરાત એટીએસની કાર્યવાહીમાં સ્થળ પરથી આશરે ૬ થી ૭ કરોડ રૂપિયાની કિંમતનું એમડી ડ્રગ્સ સહિત એમડી ડ્રગ્સ બનાવવાનો કાચો માલ મળી આવ્યો હતો. જેને કબજામાં લઈ વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવતી હતી. જ્યારે નશાની ફેક્ટરીનું સંચાલન કરતા અબ્દુલ કલામ અને મેહુલ મકવાણા નામના બે વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તપાસમાં સામે આવ્યું કે આરોપી અબ્લુલ મૂળ ઉત્તર પ્રદેશનો વતની છે, જ્યારે મેહુલ મકવાણા સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણનો રહેવાસી છે.
ATS ને મળ્યો ડ્રગ્સનો જથ્થો
ગુજરાત એટીએસની ટીમે દરોડો પાડીને સ્થળ પરથી 2.377 કિલોગ્રામ તૈયાર એમ.ડી ડ્રગ્સનો જથ્થો અને 0.658 કિલોગ્રામ જેટલું અન્ય ડ્રગ્સ બનાવવાનો કાચો માલ જપ્ત કર્યો હતો. આ ડ્રગ્સ ફેક્ટરીની લઈ ને વધુ તપાસ કરતા સામે આવ્યું છે કે આ આખા નશાના નેટવર્કનો મુખ્ય માસ્ટરમાઇન્ડ રાજેશ મૌર્ય નામનો શખ્સ છે, જે હાલ ગુજરાત એટીએસ ની પકડથી દૂર છે.
મુખ્ય આરોપી રાજેશ મૌર્ય અને અબ્દુલ કલામ જ આ કાળા કારોબારના સૂત્રધારો છે. અબ્દુલ કલામની પૂછપરછમાં સામે આવ્યું કે તે અને રાજેશ મૌર્યા મળીને ડ્રગ્સ બનાવવાનો કાચો માલ લાવતા હતા. છ મહિનાથી ગોડાઉનમાં પ્રોસેસ કરી ડ્રગ્સ તૈયાર કરી રહ્યાં હતા. આ ડ્રગ્સની આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કિંમત આશરે 6-7 કરોડ રૂપિયા છે. ઝડપાયેલા બંને આરોપીઓ અગાઉ ભંગારના ધંધા સાથે જોડાયેલા હતા.
ત્યારે ગુજરાત એટીએસએ આ ડ્રગ્સ ઉત્પાદન કરતી ફેક્ટરી તો ઝડપી પાડી પણ હજુ ઘણા સવાલોના જવાબો મળ્યા નથી, જેમાં આ ડ્રગ્સ કોણ બનાવતું હતું? તેની ફોર્મ્યુલા ક્યાંથી આવી? કઈ રીતે પ્રોસેસ થતી હતી? અને આ 7 કરોડનું ડ્રગ્સ કોને સપ્લાય કરવાનું હતું? આ તમામ સવાલોના જવાબ મેળવવા હાલ ગુજરાત એટીએસ મથી રહી છે. ફરાર મુખ્ય આરોપી રાજેશ મૌર્ય પકડાયા બાદ જ આ આખા નેટવર્કના કનેક્શન પરથી પડદો ઊંચકાશે ત્યારે હાલ એટીએસ એ બંને આરોપીઓના રિમાન્ડ મેળવી આગળની પૂછપરછ હાથ ધરી છે. ત્યારે તપાસ માં શું શું નવા ખુલાસા થાય છે એ જોવું રહ્યું.