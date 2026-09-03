/સુરતનો ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ શું દુબઈ શીફ્ટ થશે? વૈશ્વિક યુદ્ધની સ્થિતિ વચ્ચે દુબઈના ડેલિગેશને 450થી વધુ મિલ માલિકો સાથે કરી મુલાકાત, જાણો શું આપી ઓફર્સ

Surat News: વૈશ્વિક સ્તરે ચાલી રહેલી યુદ્ધની પરિસ્થિતિ અને અસ્થિર માહોલના કારણે ક્રૂડ ઓઈલ તેમજ કાચા માલના ભાવમાં મોટો ઉછાળો આવ્યો છે. આર્થિક અસ્થિરતા અને વધતા જતા ઉત્પાદન ખર્ચ વચ્ચે સુરતના ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગકારો માટે એક નવા વિકારના દ્વાર ખુલ્યા છે. દુબઈના એક ખાસ ડેલિગેશને સુરતની મુલાકાત લઈને સ્થાનિક મિલ માલિકોને દુબઈમાં બિઝનેસ શરૂ કરવા માટે આકર્ષક ઓફર કરી છે, જે હાલમાં સમગ્ર ઉદ્યોગ જગતમાં ભારે ચર્ચાનો વિષય બની છે.
દુબઈના ડેલિગેશનની સુરત મુલાકાત અને બેઠક
આ મામલે દુબઈથી એક વિશેષ ડેલિગેશન સુરતની મુલાકાતે પહોંચ્યું હતું. આ મુલાકાત દરમિયાન ડેલિગેશન દ્વારા સુરતના 450થી વધુ મિલ માલિકો સાથે એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ બેઠકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સુરતના અગ્રણી ઉદ્યોગકારોને દુબઈમાં પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો અને ત્યાં ઉપલબ્ધ તકો વિશે માર્ગદર્શન આપવાનો હતો.
દુબઈમાં ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ સ્થાપવા માટે ડેલિગેશને આપી આકર્ષક ઓફરો
ડિલીગેશન દ્વારા સુરતના મિલ માલિકોને દુબઈમાં ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ સ્થાપવા માટે વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડવામાં આવી હતી અને અનેક આકર્ષક સુવિધાઓની ખાતરી આપવામાં આવી હતી. જેમાં મુખ્ય બાબતોની વાત કરીએ તો દુબઈથી અન્ય સ્થળોએ વસ્તુઓ મોકલવા પર કોઈપણ પ્રકારની ડ્યુટી (જકાત) લાગતી નથી. ઉદ્યોગો માટે નોન-પોલ્યુટેડ (પ્રદૂષણ મુક્ત) મશીનો સ્થાપવાની વિશેષ ઓફર કરવામાં આવી છે. ફેક્ટરી સ્થાપવા માટે એરપોર્ટથી માત્ર 10 મિનિટના અંતરે જ જગ્યા ઉપલબ્ધ કરાવવાની ખાતરી અપાઈ છે. સુરતના ઉદ્યોગકારોને દુબઈમાં બિઝનેસ શરૂ કરવા અને તેને સરળતાથી ચલાવવા માટે જરૂરી તમામ સુવિધાઓ પૂરી પાડવાની પણ ખાતરી આપવામાં આવી છે.
ભવિષ્યની સંભાવનાઓ અને સૌની નજર
હાલમાં સુરતનું ટેક્સટાઈલ સેક્ટર મોંઘા કાચા માલ અને ઊંચા ઓપરેટિંગ ખર્ચ જેવી અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યું છે. આવા સમયમાં દુબઈ સરકાર કે પ્રતિનિધિઓ દ્વારા મળેલું આ આમંત્રણ સુરતના ઉદ્યોગકારો માટે એક મોટો વિકલ્પ બનીને આવ્યું છે. જો કે, આ આકર્ષક ઓફર બાદ સુરતના મિલ માલિકો દુબઈમાં મોટા પાયે રોકાણ કરશે કે કેમ તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે.
દુબઈ ડેલિગેશન દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી ઓફર્સ: