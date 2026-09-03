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સુરતનો ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ શું દુબઈ શીફ્ટ થશે? વૈશ્વિક યુદ્ધની સ્થિતિ વચ્ચે દુબઈના ડેલિગેશને 450થી વધુ મિલ માલિકો સાથે કરી મુલાકાત, જાણો શું આપી ઓફર્સ

Surat News: વર્તમાન સમયમાં વૈશ્વિક સ્તરે ચાલી રહેલી યુદ્ધની પરિસ્થિતિના કારણે ક્રૂડ ઓઈલ અને કાચા માલના ભાવમાં ધરખમ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, જેના સીધા પ્રભાવ હેઠળ સુરતના ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગકારો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. આ વધતા જતા ખર્ચ અને પડકારો વચ્ચે સુરતના ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ માટે દુબઈથી એક મોટો અને આકર્ષક વ્યવસાયિક અવસર સામે આવ્યો છે, જેણે વેપારીઓમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 03, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:39 PM IST
સુરતનો ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ શું દુબઈ શીફ્ટ થશે? વૈશ્વિક યુદ્ધની સ્થિતિ વચ્ચે દુબઈના ડેલિગેશને 450થી વધુ મિલ માલિકો સાથે કરી મુલાકાત, જાણો શું આપી ઓફર્સ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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