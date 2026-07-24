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સુરતવાસીઓ પર વધુ એક કુદરતી આફત! ભારે વરસાદ અને પૂર વચ્ચે ભૂકંપનો આંચકો! લોકોમાં ભયનો માહોલ

Gujarat Monsoon 2026: સુરત સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં એક તરફ ભારે વરસાદ અને પૂરની વિકટ પરિસ્થિતિ સર્જાયેલી છે, ત્યાં બીજી તરફ સુરત શહેરમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાતા લોકોમાં ભારે ફાટકો અને ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. આ ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 3.2 નોંધાઈ છે અને તેનું કેન્દ્રબિંદુ સુરતથી માત્ર 42 કિલોમીટર દૂર હોવાનું સામે આવ્યું છે. પહેલાથી જ જળબંબાકાર અને પૂરની હોનારત સામે ઝઝૂમી રહેલા સુરતવાસીઓ માટે આ કુદરતી આંચકાએ બેવડી ચિંતા ઉભી કરી દીધી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 24, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:33 AM IST
સુરતવાસીઓ પર વધુ એક કુદરતી આફત! ભારે વરસાદ અને પૂર વચ્ચે ભૂકંપનો આંચકો! લોકોમાં ભયનો માહોલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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