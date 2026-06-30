/ઈન્ડિગો ફ્લાઈટનું સુરતમાં ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ: હવામાં 3 વર્ષનું માસૂમ બેભાન, બે પેસેન્જર ડોક્ટરની કોશિશ નાકામ, આ રીતે બચ્યો જીવ

Ahmedabad Mumbai Flight in Child Unconscious: અમદાવાદથી મુંબઈ જઈ રહેલી ઈન્ડિગોની એક ફ્લાઈટ (6E-7018)માં સોમવાર સાંજે તે સમયે દોડધામ મચી ગઈ, જ્યારે એક 3 વર્ષનો બાળક અચાનક બેહોશ થઈ ગયો. બાળકની બગડતી તબિયતને જોતા પાયલટે તરત જ 'મેડિકલ ઈમરજન્સી' જાહેર કરી અને વિમાનને સુરત એરપોર્ટ પર સુરક્ષિત ઉતાર્યું. બાળકને તરત જ સુરતની એક પ્રાઈવેટ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
ફ્લાઈટમાં બે ડોક્ટરોએ બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો
માસૂમ બાળકની ઓળખ સૌરભ તરીકે થઈ છે. સોમવારની સાંજે જ્યારે વિમાન હવામાં હતું, ત્યારે સૌરભની તબિયત અચાનક ખૂબ જ ખરાબ થઈ ગઈ અને તે બેહોશ થઈ ગયો. બાળકની હાલત જોઈને વિમાનમાં હાજર બે ડોક્ટરો તરત જ તેની મદદ માટે આગળ આવ્યા.
પાયલટે સૂઝબૂઝ દર્શાવી
મળતી માહિતી મુજબ, ડોક્ટરોએ બાળકને પ્રાથમિક સારવાર આપવાનો પૂરો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ જ્યારે તેની હાલતમાં સુધારો ન થયો, તો પાયલટે સમય ગુમાવ્યા વિના એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (ATC)નો સંપર્ક કર્યો અને સુરત એરપોર્ટ પર વિમાનને ઉતારવાની પરવાનગી માંગી.
એરપોર્ટ પર પહેલાથી જ તૈનાત હતી મેડિકલ ટીમ
જેવા જ સુરત એરપોર્ટને મેડિકલ ઈમરજન્સીના સમાચાર મળ્યા, આખું વહીવટીતંત્ર એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું. વિમાન જમીન પર ઉતરે તે પહેલા જ રનવે પર સીએઆઈએસએફ (CISF), એરપોર્ટની મેડિકલ ટીમ અને ઈન્ડિગોની ગ્રાઉન્ડ ટીમ પહેલાથી જ તૈયારીઓ સાથે હાજર થઈ ગઈ હતી. વિમાન લેન્ડ થતાં જ ડોક્ટરો અંદર પહોંચી ગયા. બાળકને પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા પ્રાઈવેટ હોસ્પિટલ મોકલી દેવામાં આવ્યો.