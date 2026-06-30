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ઈન્ડિગો ફ્લાઈટનું સુરતમાં ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ: હવામાં 3 વર્ષનું માસૂમ બેભાન, બે પેસેન્જર ડોક્ટરની કોશિશ નાકામ, આ રીતે બચ્યો જીવ

Ahmedabad Mumbai Flight in Child Unconscious: અમદાવાદથી મુંબઈ જઈ રહેલી ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટમાં એક 3 વર્ષનો બાળક અચાનક બેહોશ થઈ ગયો, જે બાદ પાયલટે મેડિકલ ઈમરજન્સી જાહેર કરીને વિમાનને સુરત એરપોર્ટ પર ઉતાર્યું.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 30, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:25 AM IST
ઈન્ડિગો ફ્લાઈટનું સુરતમાં ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ: હવામાં 3 વર્ષનું માસૂમ બેભાન, બે પેસેન્જર ડોક્ટરની કોશિશ નાકામ, આ રીતે બચ્યો જીવ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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