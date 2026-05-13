/મોટી દુર્ઘટના ટળી! ગુજરાતની જાણીતી નિરમા કંપનીના MD હિરેન પટેલના હેલિકોપ્ટરનું ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ

Navsari News: ગુજરાતની જાણીતી નિરમા કંપનીના MD હિરેન પટેલના હેલિકોપેટરનું થયું ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ. સુરતથી ઉપડ્યા બાદ હેલિકોપ્ટરમાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા નવસારીના મગોબ ભાઠા ગામે થયું ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ. મગોબ ભાઠા ગામે ONGCનાં વાલ્વથી 500 મીટરે કરાયું ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ. હેલિકોપ્ટરમાં નિરમા કંપનીના MD હિરેન પટેલ સાથે ધ્રુવિલ પટેલ અને દેવ પટેલ સવાર હતા.
Navsari News: નવસારી જિલ્લાના જલાલપોર તાલુકાના મગોબ ભાઠા ગામે આજે એક મોટી વિમાન દુર્ઘટના ટળી હતી. જાણીતી કંપની નિરમા ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (MD) હિરેન પટેલના હેલિકોપ્ટરમાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા ખેતરમાં ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવાની ફરજ પડી હતી. સદનસીબે, હેલિકોપ્ટરમાં સવાર તમામ મુસાફરો અને પાઈલોટ સુરક્ષિત છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
નિરમા કંપનીના MD હિરેન પટેલ આજે સવારે અમદાવાદથી નીકળી સુરત પહોંચ્યા હતા. સુરતથી તેઓ મુંબઈના જુહુ જવા માટે રવાના થયા હતા. જોકે, સુરતથી ઉડાન ભર્યા બાદ થોડા જ સમયમાં હેલિકોપ્ટરમાં અચાનક ટેકનિકલ ખામી સર્જાઈ હતી. પાઈલોટની સતર્કતાને કારણે હેલિકોપ્ટરને તાત્કાલિક નવસારીના મગોબ ભાઠા ગામની સીમમાં ઉતારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
ONGC સ્ટેશન નજીક લેન્ડિંગથી ફફડાટ
નોંધનીય છે કે જ્યાં હેલિકોપ્ટરનું લેન્ડિંગ થયું, ત્યાંથી માત્ર 500 મીટરના અંતરે જ ONGC નો મુખ્ય વાલ્વ આવેલો છે. જો હેલિકોપ્ટર ત્યાં અથડાયું હોત તો મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ શકત, પરંતુ પાઈલોટની કુશળતાને કારણે મોટી આફત ટળી હતી.
પોલીસ કાર્યવાહી અને આગળની મુસાફરી
ઘટનાની જાણ થતાં જ મરોલી પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો અને જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. હેલિકોપ્ટરમાં ખામી સર્જાતા અને લેન્ડિંગ બાદ, હિરેન પટેલ અને તેમની સાથેના અન્ય સભ્યો સુરક્ષિત રીતે બહાર આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેઓ બાય રોડ મુંબઈ જવા રવાના થયા હતા.