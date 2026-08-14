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સુરતમાં ખાડી પૂર બાદ રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો: સિવિલ હોસ્પિટલમાં રોજના 1000થી વધુ કેસ, દર્દીઓની લાંબી લાઈનો

Surat News: સુરત શહેરમાં તાજેતરમાં આવેલા ખાડી પૂર બાદ ભારે રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે. પૂરના પાણી ઓસરતા જ ઝાડા-ઊલટી, તાવ, શરદી અને ખાસી જેવા રોગોના કેસોમાં ચિંતાજનક વધારો જોવા મળ્યો છે, જેના કારણે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ દર્દીઓથી ઉભરાઈ રહી છે. ખાસ કરીને હોસ્પિટલના મેડિસિન વિભાગમાં રોજના ૧૦૦૦થી વધુ નવા કેસ નોંધાઈ રહ્યા છે. શહેરમાં ખાસ કરીને પાંડેસરા, ડિંડોલી, ઉધના, પર્વત પાટીયા અને સચિન જેવા વિસ્તારોમાંથી સૌથી વધુ કેસ સામે આવી રહ્યા છે. દર્દીઓની સતત વધતી સંખ્યાને પહોંચી વળવા માટે સિવિલ હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા અલગથી બેડની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત દર્દીઓને હાલાકી ન પડે તે માટે ઓપીડી (OPD) બારી અને દવા વિતરણ બારીઓની સંખ્યામાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 14, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:21 PM IST
સુરતમાં ખાડી પૂર બાદ રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો: સિવિલ હોસ્પિટલમાં રોજના 1000થી વધુ કેસ, દર્દીઓની લાંબી લાઈનો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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