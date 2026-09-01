Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Surat
  • /ચેતી જજો! આ શહેરમાં ફરી જીવલેણ રોગચાળો બેકાબુ! સુરતમાં માત્ર એક જ મહિનામાં 21 જેટલા લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા

ચેતી જજો! આ શહેરમાં ફરી જીવલેણ રોગચાળો બેકાબુ! સુરતમાં માત્ર એક જ મહિનામાં 21 જેટલા લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા

Waterborne disease outbreak in Surat:  સુરત શહેરમાં રોગચાળાએ ફરી એકવાર ભારે આતંક મચાવ્યો છે, જેના કારણે સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. રોગચાળાના કારણે આઠ વર્ષીય વિદ્યાર્થીની સહિત કુલ ત્રણ લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. છેલ્લા બે દિવસથી તીવ્ર તાવથી પીડાતી આઠ વર્ષીય લક્ષ્મીનું હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન કરુણ મોત નિપજતાં પરિવાર પર અચાનક આભ તૂટી પડ્યું છે. એકસાથે ત્રણ-ત્રણ લોકોના મોતથી સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની કાલિમા છવાઈ ગઈ છે અને આરોગ્ય તંત્રની કામગીરી સામે પણ ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 01, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:53 AM IST
ચેતી જજો! આ શહેરમાં ફરી જીવલેણ રોગચાળો બેકાબુ! સુરતમાં માત્ર એક જ મહિનામાં 21 જેટલા લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ચેતી જજો! આ શહેરમાં ફરી જીવલેણ રોગચાળો બેકાબુ! સુરતમાં એક આઠ વર્ષીય બાળકી સહિત 3ના ક
2
3
4
5