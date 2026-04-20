Prev
Next
26 એપ્રિલ પહેલાં જ દિલ્હીના આ નેતાના ખાસ માણસો જેલના સળિયા પાછળ, AAPનું દિલ્હી કનેક્શન ખુલ્યું

Surat Hawala Racket: ગુજરાતમાં ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો છે, નેતાઓ પ્રચારમાં વ્યસ્ત છે, પણ પડદા પાછળ કંઈક એવું રંધાઈ રહ્યું હતું જેનો વિચાર પણ તમે નહીં કર્યો હોય! દિલ્હીથી સુરત વાયા આંગડિયા અને બેગમાં ભરેલા સવા કરોડ રૂપિયા!. શું છે સવા કરોડ રૂપિયાનું સત્ય. ચાલો વિગતવાર જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 20, 2026, 08:11 PM IST
  • સુરત AAPનું દિલ્હી 'કનેક્શન' 
  • હવાલા સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ!
  • ચૂંટણી પહેલાં 'સવા કરોડ'નું સસ્પેન્સ

Trending Photos

Surat Hawala Racket: સુરતની રાજનીતિમાં ભૂકંપ આવી ગયો જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીના દિલ્હી-સુરત કનેક્શનનો પર્દાફાશ થયો. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના ગણતરીના દિવસો બાકી છે, ત્યારે જ એક મોટા 'હવાલા અને પોલિટિકલ ફંડિંગ સિન્ડિકેટ'નો ઘટસ્ફોટ થયો છે. દિલ્હીથી મોકલવામાં આવેલા સવા કરોડ રૂપિયા અને તેની પાછળ રહેલા 'માસ્ટરમાઈન્ડ'ના નામ જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો.

સત્યેન્દ્ર જૈનનો પૂર્વ PA સુરતમાં શું કરતો હતો?
હિમાંશુ પાહુજા દિલ્હીના જનકપુરીનો રહેવાસી અને AAP નેતા સુરેન્દ્ર ભારદ્વાજનો ખાસ માણસ છે. આ સિન્ડિકેટનો મુખ્ય 'ફાઈનાન્સર અને હેન્ડલર', આરોપ છે કે દિલ્હી હાઈકમાન્ડના સીધા આદેશથી હિમાંશુ દર મહિને આંગડિયા મારફતે લાખો રૂપિયાનું બ્લેક ફંડ સુરત મોકલતો હતો અને આકાશ મિશ્રા અને અજય તિવારી સુરતમાં આ નાણાં રિસીવ કરવાનું કામ કરતા હતા. આકાશ મિશ્રા, જે અગાઉ જેલના સળિયા ગણી રહેલા સત્યેન્દ્ર જૈનનો PA રહી ચૂક્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

આંગડિયા વાયા બ્લેક મની!
સુરત શહેર ક્રાઈમ બ્રાંચને મળેલી પાકી બાતમીના આધારે આ સમગ્ર ખેલ ઊંધો પડ્યો છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, સવા કરોડ રૂપિયાની માતબર રકમ આંગડિયા પેઢી મારફતે સુરત મોકલવામાં આવી હતી. આ રૂપિયા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં વાપરવાના હતા. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે હવે આ મામલે ઈન્કમટેક્સ વિભાગને પણ જાણ કરી છે.

હવે તપાસનો રેલો આમ આદમી પાર્ટીના મોટા ગજાના સ્થાનિક નેતાઓ સુધી પહોંચવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. આકાશ મિશ્રા અને અજય તિવારીની ધરપકડ બાદ અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ શકે છે. શું આ માત્ર ટ્રેલર છે? શું હજુ કરોડો રૂપિયા આ રીતે સુરત પહોંચ્યા છે? પોલીસ અને ઈન્કમટેક્સની કડક નજર હવે આ 'ગેરકાયદેસર આર્થિક ચેઈન' પર છે.

સુરતના રાજકારણમાં ગરમાવો
26 એપ્રિલે મતદાન છે અને તે પહેલાં 'સવા કરોડ'ના આ હવાલાકાંડે સુરતના રાજકીય વાતાવરણમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ તપાસમાં કયા મોટા માથાઓના નામ બહાર આવે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news