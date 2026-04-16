સાવધાન! 1 કિલો શુદ્ધ ઘીમાંથી બનતું હતું 15 કિલો 'ઝેર', સુરતમાં નકલી ઘીની ફેક્ટરી પર મોટી રેડ
Surat News: સુરતમાં નકલી ઘી બનાવવાની ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ થયો છે. સચિન GIDCમાં SOG અને આરોગ્ય વિભાગના દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. 2 હજાર કિલોથી વધુ શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો પકડાયો હતો.
Surat News: સુરત હવે નકલી ખાદ્ય પદાર્થોનું હબ બની રહ્યું હોય તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. સુરત પોલીસના સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) અને આરોગ્ય વિભાગે સંયુક્ત રીતે સચિન GIDC વિસ્તારમાં એક એવી ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જે સામાન્ય જનતાના સ્વાસ્થ્ય માટે ગંભીર જોખમ ઉભું કરી રહી હતી. સુરતમાં નકલી ઘી બનાવવાની ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. સચિન GIDCમાં SOG અને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. જેમાં 2 હજાર કિલોથી વધુ શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો પકડાયો છે.
કેમિકલ અને એસેન્સના ખેલથી બનતું હતું નકલી 'વિદુર ઘી'
આ ઘટનાની મળતી માહિતી પ્રમાણે સચિન GIDCમાં આવેલી 'સબકા ફૂડ્સ' નામની ફેક્ટરીમાં ચાલતા આ કૌભાંડની મોડસ ઓપરેન્ડી જાણીને તપાસ અધિકારીઓ પણ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. અહીં માત્ર 1 કિલો શુદ્ધ ઘીનો ઉપયોગ કરી તેમાંથી 15 કિલો નકલી ઘી તૈયાર કરવામાં આવતું હતું. આ 'ઝેર' તૈયાર કરવા માટે આરોપીઓ શુદ્ધ ઘીમાં મોટા પ્રમાણમાં પામોલીન તેલ અને વનસ્પતિ ઘી ભેળવવામાં આવતું. મિશ્રણને અસલી ઘી જેવી જ સુગંધ અને દાણાદાર ટેક્સચર આપવા માટે પાવરફુલ કેમિકલ એસેન્સનો ઉપયોગ થતો. ગ્રાહકોને છેતરવા માટે ચોક્કસ પ્રકારના રંગો ભેળવી તેને ગાયના પીળા ઘી જેવો દેખાવ આપવામાં આવતો.
2000 કિલોથી વધુ જથ્થો જપ્ત
પોલીસના દરોડા દરમિયાન પોલીસે સ્થળ પરથી 2000 કિલોથી વધુ શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો કબજે કર્યો છે. આ સાથે જ નકલી ઘી બનાવવાની મશીનરી અને રોકડ સહિત કુલ ₹35.81 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘી 'વિદુર' (Vidur) બ્રાન્ડના નામે પેક કરીને બજારમાં વેચવામાં આવતું હતું. આ પેકિંગ 100 MLના પાઉચથી લઈને 15 કિલોના ડબ્બા સુધી ઉપલબ્ધ હતું, જે ગુજરાતના અન્ય જિલ્લાઓ અને અન્ય રાજ્યોમાં પણ સપ્લાય થતું હતું.
આ કૌભાંડમાં મુખ્યત્વે બે શખસોની સંડોવણી સામે આવી છે. જેમાં મૂળ અમરેલીના અને હાલ કામરેજમાં રહેતા ભરત પોલરા છેલ્લા એક વર્ષથી આ કાળો કારોબાર ચલાવી રહ્યા હતા. જ્યારે અમીન વાઢવણિયા ઘોડદોડ રોડ વિસ્તારના રહેવાસી આ નેટવર્કનો મુખ્ય ભાગ હતા. આરોપીઓએ 'સબકા ફૂડ્સ'ના નામે FSSAIનું લાયસન્સ પણ મેળવ્યું હતું જેથી તંત્રની નજરમાં ન આવે. જોકે, બાતમીના આધારે પોલીસે આ આખા નેટવર્કને ખુલ્લું પાડ્યું છે.
લેબોરેટરીમાં મોકલાયા સેમ્પલ
હાલમાં આરોગ્ય વિભાગે શંકાસ્પદ ઘીના સેમ્પલ લઈને લેબોરેટરીમાં તપાસ અર્થે મોકલી આપ્યા છે. બે આરોપીઓની અટકાયત કરી પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે કે આ નકલી ઘીનો જથ્થો અત્યાર સુધી ક્યાં ક્યાં સપ્લાય થયો છે અને આ કૌભાંડમાં અન્ય કેટલા લોકો સામેલ છે.
