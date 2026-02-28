"સતત ધડાકા અને ધ્રુજારીનો અવાજ, બંકરોમાં વીતી રહી છે રાત", પોરબંદર-સુરતના પરિવારોમાં ફફડાટ
US Israel joint strikes: આંતરરાષ્ટ્રીય યુદ્ધની સીધી અસર ગુજરાતના પોરબંદર અને સુરત જેવા શહેરોમાં જોવા મળી રહી છે, જ્યાં અનેક યુવક-યુવતીઓની સ્થિતિ કફોડી બની છે. ઘરની બહાર નીકળવું પણ ભારે પડી રહ્યું છે. ત્યાં રહેતા અનેક ગુજરાતીઓના વીડિયો સામે આવ્યા છે. જેમાં તેઓ મદદની ભીખ માંગી રહ્યા છે.
- ઇઝરાયેલમા ઇરાન યુધ્ધથી પોરબંદર અને સુરતનો પરિવાર ચિંતામાં..
- ઇઝરાયેલમા રહેતા વિપુલ બાપોદરાનો પરિવાર ચિંતા,
- દિકરી શ્રધ્ધાએ પોતાના પિતાને લઇને ચિંતા વ્યકત કરી
US Israel joint strikes: હાલમાં યુએસ-ઇઝરાયેલ અને ઇરાન વચ્ચે ભીષણ યુદ્ધનો માહોલ સર્જાયો છે. મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. ત્યાં મોટી સંખ્યામાં ધડાકા થઈ રહ્યા છે. ઇરાન દ્વારા ઇઝરાયેલ સહિત મિડલ ઈસ્ટના વિવિધ દેશોમાં કરવામાં આવેલા મિસાઇલ હુમલાઓએ વૈશ્વિક સ્તરે ફફડાટ ફેલાવ્યો છે. જોકે, આ આંતરરાષ્ટ્રીય યુદ્ધની સીધી અસર ગુજરાતના પોરબંદર અને સુરત જેવા શહેરોમાં જોવા મળી રહી છે, જ્યાંના અનેક યુવક-યુવતીઓ રોજગારી અર્થે ઇઝરાયેલ અને ખાડી દેશોમાં સ્થાયી થયા છે.
"બંકરોમાં વીતી રહી છે રાત", પોરબંદરના પરિવારોમાં ફફડાટ
પોરબંદર જિલ્લામાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકો ઇઝરાયેલમાં નોકરી-ધંધાર્થે વસેલા છે. યુદ્ધના વધતા જતા પ્રકોપને કારણે અહીં રહેતા તેમના પરિવારજનોની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે. પોરબંદરમાં રહેતા વિપુલભાઈ બાપોદરા હાલ ઇઝરાયેલમાં છે.
તેમની દીકરી શ્રદ્ધા બાપોદરાએ ભારે હૈયે જણાવ્યું કે, "છેલ્લા 6 મહિનાથી સ્થિતિ સામાન્ય હતી, પણ કાલથી અમારી ચિંતા વધી ગઈ છે. પિતા સાથે જ્યારે ફોન પર વાત થાય છે, ત્યારે પાછળ સતત સાયરનના અવાજો સંભળાય છે. અત્યારે મારા પિતા મોટાભાગનો સમય બંકરોમાં વિતાવી રહ્યા છે." પરિવારજનો અત્યારે માત્ર ભગવાનને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે આ ભયાનક પરિસ્થિતિ વહેલી તકે થાળે પડે અને તેમના સ્વજનો સલામત રીતે ઘરે પરત ફરે.
સુરત અને બહરીનમાં રહેતા ગુજરાતીઓની સ્થિતિ
યુદ્ધની અસર માત્ર ઇઝરાયેલ પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ મિડલ ઈસ્ટના અન્ય દેશોમાં પણ તેની ગંભીર અસરો વર્તાઈ રહી છે. સુરતના અનેક લોકો બહરીન જેવા દેશોમાં સ્થાયી થયા છે. બહરીનમાં રહેતા નરેશભાઈએ ત્યાંની સ્થિતિ વિશે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, "અમારા વિસ્તારથી માત્ર એક કિલોમીટર દૂર એટેક થયો હતો. સવારના એક જ કલાકમાં 6 થી 7 જેટલા મોટા હુમલાઓ થયા. સતત થતા ધડાકાઓને કારણે ધરતી ધ્રૂજતી હોય તેવો અનુભવ થાય છે."
જોકે, તેમણે ઉમેર્યું કે સિટી એરિયામાં હાલમાં સીધો ખતરો નથી, પરંતુ સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા સતત એડવાઇઝરી જાહેર કરવામાં આવી રહી છે. ભવિષ્યમાં શું થશે તે વિચારીને લોકોમાં ભારે અનિશ્ચિતતા પ્રવર્તી રહી છે. મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા જતા તણાવને કારણે હવે સૌની નજર આંતરરાષ્ટ્રીય કૂટનીતિ પર છે. ગુજરાતના સેંકડો પરિવારો અત્યારે માત્ર એક જ આશા રાખી રહ્યા છે કે આ યુદ્ધ વિરામ પામે.
