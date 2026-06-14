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સુરતના ખેડૂતોએ સરકાર સામે બાંયો ચડાવી: ટ્રેક્ટરો સાથે ખેડૂતો આ માંગણીઓ સાથે ગાંધીનગર ગજવશે

Surat News: સુરત જિલ્લાના ખેડૂતોની કૂચ ગાંધીનગર કૂચ. ખેડૂત અધિકાર યાત્રામાં સુરત જિલ્લા ના ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં જોડાશે. ઓલપાડના વડોલી સર્કલ ખાતે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ટ્રેક્ટર સાથે ભેગા થયા. આવતી કાલે પાવર ગ્રીડ વીજ લાઇન ના વિરોધમાં ગુજરાતના ખેડૂતોનું  ગાંધીનગર ખાતે વિશાળ સંમેલન યોજાવાનું છે. સુરત જિલ્લાના ખેડૂતો પણ સંમેલનમાં જોડાશે. સુરત જિલ્લા માંથી ૬૫ ટ્રેક્ટરો અને ૧૦૦ જેટલી કાર સાથે ખેડૂતો ગાંધીનગર જવા રવાના.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 14, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:17 AM IST
સુરતના ખેડૂતોએ સરકાર સામે બાંયો ચડાવી: ટ્રેક્ટરો સાથે ખેડૂતો આ માંગણીઓ સાથે ગાંધીનગર ગજવશે

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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