"માતા નોકરીએ જાય પછી પિતા દીકરીને બેડરૂમમાં લઈ જતો, સળંગ 3 દિવસ સુધી...", નવસારીમાં પિતા-પુત્રીના સંબંધો લજવાયા

Navsari News: દીકરી અને પિતાનો સંબંધ ધરતીનો સૌથી સુંદર અને પવિત્ર સંબંધ છે. પરંતુ કળિયુગમાં આ સંબંધને કેટલાક નરાધમો લજવી રહ્યા છે. નવસારીના ગણદેવી તાલુકામાં પણ આવો જ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જ્યાં દરજી પિતાએ પોતાની 14 વર્ષની દીકરી ઉપર સતત ત્રણ દિવસ સુધી દુષ્કર્મ આચરી પિતા પુત્રના સંબંધને કલંકિત કર્યો છે. ગણદેવી પોલીસે હવસખોર પિતાની ધરપકડ કરી જેલ હવાલે કર્યો છે,
નવસારીના ગામદેવી તાલુકાના એક વિસ્તારમાં 14 વર્ષની બાળકીને તેના પિતાએ પીંખી નાંખી હતી. દક્ષિણ આફ્રિકામાં રહેતો પિતા દરજી કામ કરતો હતો અને વર્ષ 2024 માં વતન પરત ફર્યો હતો. વતન પરત ફર્યા બાદ દીકરીને મોટી થતા જોઈ, તેના મનમાં હવસનો કીળો સળવળ્યો હતો. નરાધમ પિતા પોતાની જ બાળાના શરીરનો ભૂખો બન્યો હતો અને વારંવાર તેની છેડતી કરતો રહેતો હતો.
દરમિયાન ગત 9,10 અને 11 મે, 2026 સતત ત્રણ દિવસો સુધી જ્યારે માતા નોકરીએ જતી, એ સમયે દરજી કામ કરતો પિતા પોતાની જ દીકરીને બેડરૂમમાં લઈ જઈ, તેની સાથે જબરદસ્તીથી પોતાની હવસ સંતોષી હતી. સાથે જ દીકરીને ગર્ભ નિરોધક ગોળી પીવડાવી, તેને કોઈને કઈ કહેશે તો જાનથી મારી નાંખવાની ધમકી પણ આપી હતી. પિતાની હેવાનિયતનો ભોગ બનેલી દીકરી માતાને કંઈ કહી શકી ન હતી. પરંતુ તેણે પોતાના જ સંબંધીની દીકરી પણ સહેલીને પોતાની આપવીતી વર્ણવી હતી.
પીડિતાની સહેલીએ તેની માતાને કહ્યું કે તમારી દીકરી સાથે ખૂબ ખોટું થયું છે, તમારે એને પૂછવું જોઈએ. જેથી ઘટનાના પખવાડિયા બાદ માતાએ પોતાની દીકરીને બોલાવી, પરિજનના ઘરે લઈ જઈ તેને સમજાવી તેની સાથે ઘટેલી હેવાનિયત વિશે પૂછતા તેણે રડતા રડતા પોતાની અપાવીતી જણાવી હતી. ખુદના પતિએ અને દીકરીના સગા બાપે પોતાની જ વહાલસોયીને પીંખી હોવાનું જાણતા જ માતાએ ગણદેવી પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
ગણદેવી પોલીસે પોસ્કો અને દુષ્કર્મની ધારાઓ હેઠળ ગુનો નોંધી, ઘરેથી ભાગી છૂટેલા નરાધમ પિતાને અમદાવાદથી પકડી પાડ્યો હતો. પોલીસે તેની આરોગ્ય તપાસ કરાવી, પિતાની ધરપકડ કરી જેલ હવાલે કર્યો હતો.