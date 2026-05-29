  • /હવસખોર પિતાની શરમજનક કરતૂત: માતા બહાર બેઠી રહી અને નરાધમ પિતાએ પુત્રીને બનાવી હવસનો શિકાર

હવસખોર પિતાની શરમજનક કરતૂત: માતા બહાર બેઠી રહી અને નરાધમ પિતાએ પુત્રીને બનાવી હવસનો શિકાર

Surat News: સુરત જિલ્લાના માંગરોળના પાલોદ નજીક એક  ગામે નરાધમ પિતાએ પિતા-પુત્રીનાં પવિત્ર સંબંધ પર કલંક લાગ્યો છે. એક 15 વર્ષીય સગીર પુત્રી પર સાવકા પિતાએ જાનથી મારી નાંખવાની ધમકી આપી ત્રણ મહિના સુધી બળાત્કાર ગુજાર્યો. માતા બહાર બેઠી હોવા છતા હવસખોર પિતાએ પોતાની સગીર પુત્રીને હવસનો શિકાર બનાવતા અંતે મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો. માતાની ફરીયાદનાં આધારે પાલોદ પોલીસે નરાધમ પિતા વિરૂદ્ધ પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો.

Written ByKinjal Patel
Published: May 29, 2026, 12:09 PM IST|Updated: May 29, 2026, 12:09 PM IST
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

