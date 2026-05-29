/હવસખોર પિતાની શરમજનક કરતૂત: માતા બહાર બેઠી રહી અને નરાધમ પિતાએ પુત્રીને બનાવી હવસનો શિકાર

Surat News: સુરત જિલ્લાના માંગરોળના પાલોદ નજીક એક ગામે નરાધમ પિતાએ પિતા-પુત્રીનાં પવિત્ર સંબંધ પર કલંક લાગ્યો છે. એક 15 વર્ષીય સગીર પુત્રી પર સાવકા પિતાએ જાનથી મારી નાંખવાની ધમકી આપી ત્રણ મહિના સુધી બળાત્કાર ગુજાર્યો. માતા બહાર બેઠી હોવા છતા હવસખોર પિતાએ પોતાની સગીર પુત્રીને હવસનો શિકાર બનાવતા અંતે મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો. માતાની ફરીયાદનાં આધારે પાલોદ પોલીસે નરાધમ પિતા વિરૂદ્ધ પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો.
Surat News: સુરત જિલ્લામાંથી માનવતાને લજવતી ઘટના સામે આવી છે. માંગરોળ તાલુકાના પાલોદ નજીક આવેલા એક ગામમાં પિતા-પુત્રીના પવિત્ર સંબંધને કલંકિત કરતો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે, જ્યાં એક નરાધમ સાવકા પિતાએ પોતાની જ 15 વર્ષીય સગીર પુત્રીને હવસનો શિકાર બનાવી છે. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચી જવા પામી છે અને લોકોમાં આક્રોશનો માહોલ છે.
ધમકી આપી ત્રણ મહિના સુધી આચર્યું દુષ્કર્મ
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, પાલોદ નજીકના એક ગામમાં રહેતા આ હવસખોર પિતાએ માનવતાની તમામ હદો પાર કરી દીધી હતી. તેણે પોતાની 15 વર્ષની સગીર પુત્રીને જાનથી મારી નાંખવાની ધમકી આપીને છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી સતત બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો. સગીરા ડરના માર્યા કંઈ બોલી શકતી ન હતી, જેનો ફાયદો ઉઠાવી નરાધમ પિતા અવારનવાર તેની મરજી વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ આચરતો રહ્યો હતો.
માતાની હાજરીમાં જ નરાધમે ગુજાર્યો સિતમ
આ ઘટનાની સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, જ્યારે ઘરની બહાર માતા બેઠી હોવા છતાં પણ આ હવસખોર પિતાને સહેજ પણ ડર રહ્યો નહોતો. માતાની હાજરીમાં જ તેણે અંદર સગીર પુત્રી પર અત્યાચાર ગુજાર્યો હતો. આખરે આ સમગ્ર મામલો પ્રકાશમાં આવતા પીડિતાની માતાએ હિંમત દાખવીને કાયદાના શરણ લીધા હતા.
પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને દબોચ્યો
પોતાની સગી દીકરી પર થયેલા આ અત્યાચાર મામલે માતાએ તાત્કાલિક પાલોદ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. માતાની ફરિયાદના આધારે પાલોદ પોલીસે નરાધમ પિતા વિરૂદ્ધ ગુનો દાખલ કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. સગીરા પરના અત્યાચારની ગંભીરતાને જોતા પોલીસે પોક્સો (POCSO) એક્ટ તેમજ અન્ય સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી, ગણતરીના કલાકોમાં જ નરાધમ પિતાને ઝડપી પાડી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.