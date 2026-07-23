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સુરતમાં 15 દિવસમાં બીજીવાર પૂરની સ્થિતિ: ખાડીઓ ઓવરફ્લો થતાં જળબંબાકાર, કામરેજમાં યુદ્ધના ધોરણે રેસ્ક્યૂ કામગીરી

Surat hevay Rains: સુરતમાં 15 દિવસમાં બીજીવાર પૂરની સ્થિતિ. ખાડીઓ ઓવરફ્લો થતા આસપાસના વિસ્તારો થયા જળબંબાકાર. સણીયાહેમાદમાં ભરાયા કમરસમા પાણી. કામરેજમાં ફસાયેલા લોકોનું રેસ્ક્યું કરાયું. સુરત શહેર-જિલ્લામાં ભારે વરસાદ: આરોગ્ય રાજ્યમંત્રી પ્રફુલભાઈ પાનશેરીયાના માર્ગદર્શન હેઠળ કામરેજ તાલુકામાં વેગવાન બની રાહત અને બચાવ કામગીરી. સ્થાનિક પ્રશાસન, પદાધિકારીઓ અને સંગઠન ટીમે આખી રાત ખડેપગે રહી અસરગ્રસ્ત પરિવારોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડ્યા.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 23, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:46 PM IST
સુરતમાં 15 દિવસમાં બીજીવાર પૂરની સ્થિતિ: ખાડીઓ ઓવરફ્લો થતાં જળબંબાકાર, કામરેજમાં યુદ્ધના ધોરણે રેસ્ક્યૂ કામગીરી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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