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દક્ષિણ ગુજરાતમાં પૂર આવશે પૂર! રેડ એલર્ટ જાહેર કરાતા નવસારી-સુરત શહેરની તમામ શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર

Gujarat HeavyRains: સુરત અને નવસારી સહિત સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી સાથે રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. મોડી રાતથી જ આ વિસ્તારોમાં અવિરતપણે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેના પગલે વહીવટી તંત્ર સાબદું બન્યું છે. વરસાદની આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સુરત જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી દ્વારા સુરત શહેરની તમામ શાળાઓ બંધ રાખવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ, નવસારી અને તેના ઉપરવાસના જિલ્લાઓમાં પણ અતિભારે વરસાદની આગાહી હોવાથી, નવસારી જિલ્લા કલેક્ટર મનીષ ગુરુવાણીએ મોડી રાતે ટ્વીટ કરીને જિલ્લાની તમામ શાળા અને કોલેજોમાં રજા જાહેર કરી હોવાની માહિતી આપી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 07, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:23 AM IST
દક્ષિણ ગુજરાતમાં પૂર આવશે પૂર! રેડ એલર્ટ જાહેર કરાતા નવસારી-સુરત શહેરની તમામ શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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