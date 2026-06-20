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આરતી સાંગાણી બાદ વધુ એક પાટીદાર સિંગરે કર્યા ભાગીને પ્રેમલગ્ન! હિરેન ભેસાણીયાના દાવાથી ખળભળાટ, ફેસબુક પોસ્ટ વાયરલ

Gujarati Singer Riddhi Rajpara: રાજ્યમાં વધુ એક લોકગાયિકાના લગ્ન અંગે વિવાદ થયો છે. ગાયિકા રિદ્ધી રાજપરાએ આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન કરતા વિવાદ થયો છે. રિદ્ધી રાજપરાએ મ્યુઝિક રિધમ આર્ટિસ્ટ જયેશ વાઘેલા સાથે લગ્ન કર્યા હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે, 20-05-2026ના રોજ જયેશ વાઘેલા રિદ્ધી રાજપરાના ભગાડીને લઇ ગયો હોવાનો હિરેન ભેસાણીયાએ દાવો કર્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 20, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:51 AM IST
આરતી સાંગાણી બાદ વધુ એક પાટીદાર સિંગરે કર્યા ભાગીને પ્રેમલગ્ન! હિરેન ભેસાણીયાના દાવાથી ખળભળાટ, ફેસબુક પોસ્ટ વાયરલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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