/શીતલ રેસ્ટોરન્ટનું ભોજન જમતા સુરતમાં પરિવારના 5 સભ્યને ફૂડ પોઈઝનિંગ, 5 વર્ષની માસૂમનું મોત, પરિવારના 4 સભ્યો ગંભીર

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'શીતલ રેસ્ટોરન્ટ'નું ભોજન જમતા સુરતમાં પરિવારના 5 સભ્યને ફૂડ પોઈઝનિંગ, 5 વર્ષની માસૂમનું મોત, પરિવારના 4 સભ્યો ગંભીર

Surat Food Poisoning Case: સુરતમાં એક જ પરિવારના પાંચ સભ્યોને ફૂડ પોઈઝનિંગની ગંભીર અસર થઈ છે, જેમાં એક 5 વર્ષની માસૂમ દીકરીનું મોત નીપજ્યું છે. હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન 17 ઓગસ્ટની રાતે 5 વર્ષની માસૂમ દીકરી આર્યાનું મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે માતા-પિતા અને બે પુત્રી સદવિચાર હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે અને સ્થિતી ગંભીર છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 18, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:12 PM IST
'શીતલ રેસ્ટોરન્ટ'નું ભોજન જમતા સુરતમાં પરિવારના 5 સભ્યને ફૂડ પોઈઝનિંગ, 5 વર્ષની માસૂમનું મોત, પરિવારના 4 સભ્યો ગંભીર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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