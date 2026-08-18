/શીતલ રેસ્ટોરન્ટનું ભોજન જમતા સુરતમાં પરિવારના 5 સભ્યને ફૂડ પોઈઝનિંગ, 5 વર્ષની માસૂમનું મોત, પરિવારના 4 સભ્યો ગંભીર

Surat Food Poisoning Case: સુરત શહેરમાંથી એક અત્યંત ચોંકાવનારા અને દુઃખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. બહારનું ખાવાના શોખીનો માટે આ ઘટના એક લાલબત્તી સમાન છે. સુરતમાં હોટલનું ભોજન જમ્યા બાદ એક જ પરિવારના પાંચ સભ્યો ફૂડ પોઈઝનિંગનો શિકાર બન્યા છે. આ હ્રદયદ્રાવક ઘટનામાં એક 5 વર્ષની માસૂમ દીકરીએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે, જ્યારે માતા-પિતા અને બે દીકરીઓ સહિત 4 લોકોની હાલત અત્યંત ગંભીર છે.
શનિવારની રાત બની કાળમુખી
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સુરતમાં રહેતા આ પરિવારે શનિવારે રાત્રે શહેરની જાણીતી 'શીતલ રેસ્ટોરન્ટ'માંથી જમવાનું મંગાવ્યું હતું. બહારથી મંગાવેલું આ ભોજન લીધા બાદ થોડા જ સમયમાં પરિવારના તમામ 5 સભ્યોની તબિયત અચાનક લથડી હતી. તમામ સભ્યોને ઉલ્ટી-ઝાડા અને ગભરામણ શરૂ થતાં, ફૂડ પોઈઝનિંગની ગંભીર અસર જણાતા તમામને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
સારવાર દરમિયાન 5 વર્ષની માસૂમ દીકરીની તબિયત વધુ બગડતા તેનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. હાલમાં માતા-પિતા અને અન્ય બે દીકરીઓ ખાનગી હોસ્પિટલમાં ગંભીર હાલતમાં સારવાર હેઠળ છે. દીકરીના મોતના સમાચાર સાંભળતા જ મૃતકના પરિવારજનોમાં ભારે આક્રંદ અને શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. પરિવારજનો દ્વારા હોટલ સંચાલકો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરવામાં આવી છે.
આરોગ્ય વિભાગનો સપાટો: શીતલ રેસ્ટોરન્ટ સીલ
આ ગંભીર ઘટનાની જાણ થતાં જ સુરત મહાનગરપાલિકાનું આરોગ્ય વિભાગ સફાળું જાગ્યું હતું અને તાત્કાલિક એક્શન લીધા હતા. આરોગ્ય વિભાગની ટીમ દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે 'શીતલ રેસ્ટોરન્ટ'માં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન હોટલના રસોડામાંથી મોટી માત્રામાં અખાદ્ય અને વાસી વસ્તુઓ મળી આવી હતી. સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ હતી કે, રસોડાના ડબ્બામાંથી ફૂગ લાગેલી દાળ મળી આવી હતી. આ ઉપરાંત હોટલમાં ગ્રાહકોને સલાડમાં પીરસાતા કાંદા પણ એકદમ સડેલી હાલતમાં જોવા મળ્યા હતા. આરોગ્ય વિભાગે તાત્કાલિક ધોરણે તમામ અખાદ્ય વસ્તુઓનો નાશ કર્યો હતો અને લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતી આ 'શીતલ રેસ્ટોરન્ટ'ને સીલ કરી દીધી હતી.
હોટલ માલિકે માંગી માફી
એક તરફ માસૂમ દીકરીનો ભોગ લેવાયો છે અને પરિવાર હોસ્પિટલના બિછાને જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યો છે, ત્યારે હોટલ માલિકે પોતાની બેદરકારી છુપાવવાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, સમગ્ર ઘટના સામે આવ્યા બાદ હોટલ માલિકે 'ઝી 24 કલાક' ન્યૂઝ ચેનલ સામે પોતાની ભૂલ સ્વીકારીને માફી માંગી હતી.