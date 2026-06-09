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ગોઝારો અકસ્માત! મહારાષ્ટ્રના જલગાંવમાં ગમખ્વાર ત્રિપલ અકસ્માત: વ્યારાના એક જ પરિવારના 5 લોકોના કરુણ મોત

Surat News: મહારાષ્ટ્રના જલગાવમાં વ્યારાના પરિવારને અકસ્માત નડતા પાંચ લોકોના કરૂણ મોત નિપજ્યા છે. કાર, મોટરસાયકલ અને એસટી બસ વચ્ચે ત્રિપલ અકસ્માત સર્જાયો છે. વ્યારાનો પરિવાર કારમાં સવાર થઈ જલગાવમાં સગાઈના પ્રસંગમાં જઈ રહ્યા હતા. ત્યારે અમલનેર માંગરુલ ખાતે કાર અને બસ, બાઈક વચ્ચે અક્મસાત સર્જાયો હતો, જેમાં કારમાં સવાર 5 લોકોના ઘટના સ્થળે મોત નીપજ્યા. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 09, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:26 PM IST
ગોઝારો અકસ્માત! મહારાષ્ટ્રના જલગાંવમાં ગમખ્વાર ત્રિપલ અકસ્માત: વ્યારાના એક જ પરિવારના 5 લોકોના કરુણ મોત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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