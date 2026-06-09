/ગોઝારો અકસ્માત! મહારાષ્ટ્રના જલગાંવમાં ગમખ્વાર ત્રિપલ અકસ્માત: વ્યારાના એક જ પરિવારના 5 લોકોના કરુણ મોત

Surat News: મહારાષ્ટ્રના જલગાંવ જિલ્લામાંથી એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક અને ગમખ્વાર અકસ્માતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. જલગાંવના અમલનેર તાલુકાના માંગરુલ ગામ નજીક કાર, એસટી બસ અને મોટરસાયકલ વચ્ચે સર્જાયેલા ત્રિપલ અકસ્માતમાં ગુજરાતના વ્યારાના એક જ પરિવારના 5 સભ્યોના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા છે. આ ભયાનક અકસ્માતને પગલે સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે અને ખુશીનો પ્રસંગ માતમમાં ફેરવાઈ ગયો છે.
સગાઈના પ્રસંગમાં જતી વખતે કાળ આંબી ગયો
મળતી માહિતી મુજબ, ગુજરાતના વ્યારાનો એક પરિવાર કારમાં સવાર થઈને મહારાષ્ટ્રના જલગાંવ ખાતે એક સગાઈના પ્રસંગમાં હાજરી આપવા માટે જઈ રહ્યો હતો. પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ હતો, પરંતુ વિધાતાને કંઈક બીજું જ મંજૂર હતું. અમલનેર તાલુકાના માંગરુલ નજીકથી પસાર થતી વખતે તેમની કાર, એસટી બસ અને એક મોટરસાયકલ વચ્ચે જોરદાર ત્રિપલ અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે કારનો કચ્ચરઘાણ વળી ગયો હતો. કારમાં સવાર પાંચેય લોકોના ઘટનાસ્થળે જ પ્રાણ પંખેડૂ ઊડી ગયા હતા. વ્યારા ખાતે રહેતા અનિતા મહાજન, નિર્મલા મહાજન , નંદલાલ મહાજન ,સુરેશ મહાજનના ઘટના સ્થળે મોત થયા છે, જ્યારે કારમાં સવાર એક માસૂમનો ચમત્કારિક બચાવ થયો છે.
સ્થાનિક લોકો અને વહીવટી તંત્ર દોડતું થયું
અકસ્માતનો પ્રચંડ અવાજ સાંભળીને માંગરુલ ગામના સ્થાનિક લોકો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને રાહત તથા બચાવ કાર્યમાં જોડાઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ કાફલો અને તબીબી ટીમ (108 એમ્બ્યુલન્સ) પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. સ્થાનિક લોકોની મદદથી મૃતદેહોને કારમાંથી બહાર કાઢી પીએમ અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
મૃતકોની ઓળખ વિધિ ચાલુ
પોલીસ સૂત્રો પાસેથી મળતી વિગતો અનુસાર, અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારા તમામ 5 લોકો વ્યારાના એક જ પરિવારના હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. જોકે, હજી સુધી મૃતકોના નામ અને તેમની ચોક્કસ ઓળખ થઈ શકી નથી. પોલીસ દ્વારા હાલમાં મૃતકોની ઓળખ કરવાની પ્રક્રિયા ખૂબ જ સઘન રીતે ચલાવવામાં આવી રહી છે અને તેમના પરિવારજનોનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
આ અકસ્માતને પગલે હાઈવે પર થોડો સમય સુધી ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ હતી. પોલીસે ગુનો નોંધી અકસ્માત કયા કારણોસર સર્જાયો તેની આગળની કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે. એકાએક બનેલી આ ઘટનાથી વ્યારામાં રહેતા તેમના સગા-સંબંધીઓ અને જલગાંવના લગ્નવાળા પરિવારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.