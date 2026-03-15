ગુજરાતી ન્યૂઝSuratધડાધડ પડી રહ્યા છે શટરો! ગેસના બાટલા ન મળતા ગુજરાતના સૌથી મોટા શહેરમાં ખાણીપીણીની દુકાનો બંધ

ધડાધડ પડી રહ્યા છે શટરો! ગેસના બાટલા ન મળતા ગુજરાતના સૌથી મોટા શહેરમાં ખાણીપીણીની દુકાનો બંધ

Surat News: ​સુરત શહેરમાં કોમર્શિયલ ગેસના બાટલા ન મળતા ખાણીપીણીની દુકાનો બંધ. કોમર્શિયલ ગેસનો બાટલો પાંચથી સાત હજારમાં બ્લેકમાં વેચાઈ રહ્યો હોવાનો દુકાનદાર નોંધાવો. યુદ્ધ ને લઈ ગેસની અછત સામે સર્જાતા કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની ભારે અછત સર્જાઈ. અછતની સીધી અસર હવે શહેરના સ્વાદપ્રિય લોકો અને નાના ખાણીપીણીના ધંધાર્થીઓ પર જોવા મળી રહી છે. ઉધના-નવસારી રોડ જેવા ધમધમતા વિસ્તારોમાં ગેસ ન મળવાને કારણે અનેક નાસ્તાની દુકાનો બંધ થઈ

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 15, 2026, 09:41 AM IST
  • ​સુરત શહેરમાં કોમર્શિયલ ગેસના બાટલા ન મળતા ખાણીપીણીની દુકાનો બંધ
  • કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા
  • ગેસના બાટલા ન મળતા હજારો કારીગરો અને મજૂરો બેરોજગાર બન્યા
  • જો દુકાનો ચાલુ રહે તો ખાણીપીણીના ભાવમાં તોતિંગ વધારો થવાની શક્યતા

Surat News: ખાણીપીણીના શોખીન સુરતીઓ માટે અત્યારે માઠા સમાચાર આવી રહ્યા છે. વિશ્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધની સીધી અસર હવે સુરત શહેરના સ્વાદપ્રિય લોકો અને નાના ખાણીપીણીના ધંધાર્થીઓ પર જોવા મળી રહી છે. શહેરમાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની ભારે અછત સર્જાતા સેંકડો વેપારીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.

રૂ. 7000માં વેચાઈ રહ્યો છે એક બાટલો!
સુરતમાં કોમર્શિયલ ગેસના બાટલા મળવા અશક્ય બન્યા છે. વેપારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, જે ગેસનો બાટલો સરળતાથી મળતો હતો, તે આજે પાંચથી સાત હજાર રૂપિયામાં બ્લેકમાં વેચાઈ રહ્યો છે. આટલી મોંઘી કિંમતે ગેસ ખરીદીને નાસ્તો વેચવો નાના વેપારીઓ માટે આર્થિક રીતે પરવડે તેમ નથી.

ધમધમતા વિસ્તારોમાં સન્નાટો
ખાસ કરીને ઉધના-નવસારી રોડ જેવા ધમધમતા વિસ્તારો, જે રાત્રે ખાણીપીણીથી ધમધમતા હતા, ત્યાં આજે મનચુરીયન, પાવભાજી અને ઈડલી-ઢોસાની સુગંધના બદલે સન્નાટો જોવા મળી રહ્યો છે. ગેસના અભાવે અનેક દુકાનદારોએ કામકાજ બંધ કરી દીધા છે. ગેસ વગર નાસ્તો બનાવવો કેવી રીતે? મોંઘા ભાવે બાટલો લાવીએ તો ગ્રાહકો પાસે એટલા પૈસા લઈ શકાતા નથી. છેવટે દુકાન વધાવવા સિવાય કોઈ રસ્તો બચ્યો નથી."

વતન તરફ હિજરત કરવાની નોબત
ગેસની આ અછતે માત્ર ધંધા જ નથી છીનવ્યા, પરંતુ અનેક પરિવારોના રસોડા પર પણ તરાપ મારી છે. ધંધો બંધ થતા લાચાર બનેલા નાના વેપારીઓ હવે સુરત છોડીને પોતાના વતન તરફ હિજરત કરી રહ્યા છે. જે સુરત હજારો લોકોને રોજગારી આપતું હતું, ત્યાં આજે ગેસની એક બોટલ માટે લોકો લાચાર બન્યા છે. યુદ્ધના કારણે સર્જાયેલી આ વૈશ્વિક અછત સ્થાનિક નાના વેપારીઓ માટે કમરતોડ સાબિત થઈ રહી છે. જો આગામી દિવસોમાં ગેસનો પુરવઠો સામાન્ય નહીં થાય, તો સુરતની ખાણીપીણીની સંસ્કૃતિને મોટો ફટકો પડી શકે તેમ છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

