બિલાડીને દૂધની રખેવાળી આપી! સુરતના 'નક્ષત્ર સેફ હાઉસ' માં 206 તોલા સોનાની ચોરી, સંચાલક પિતા-પુત્રોએ જ કર્યો કાંડ!

Surat Nakshatra Safe House Gold Theft Conspiracy: સુરત શહેરના સિંગણપોર વિસ્તારમાં આવેલા જાણીતા 'નક્ષત્ર સેફ હાઉસ'માંથી ગ્રાહકોના રૂ. 2.67 કરોડની કિંમતના 206 તોલા સોનાના દાગીના ગાયબ થતાં આખા શહેરમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. જે સેફ હાઉસ પર લોકોએ પોતાના જીવનભરની કમાણી અને કિંમતી દાગીના વિશ્વાસ રાખીને મૂક્યા હતા, ત્યાં જ સંચાલક પિતા-પુત્રોએ ચોરી કરી છે. આ ચોરી કોઈ બહારના બદમાશોએ નથી કરી, પરંતુ સેફ હાઉસના સંચાલક અને તેના બે પુત્રોએ જ લોકર બ્રેકર સાથે મળીને આચર્યાનો પર્દાફાશ થયો છે.
શેરબજારના દેવાએ સંચાલક પિતા-પુત્રોને બનાવી દીધા ચોર
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવેલી વિગતો મુજબ, સંચાલક મહેશ દિયોરાના પુત્ર હર્ષ દિયોરાને શેરબજારમાં મોટું આર્થિક દેવું થઈ ગયું હતું. આ દેવું ભરપાઈ કરવા માટે પિતા-પુત્રોએ મળીને સેફ હાઉસમાં જ કૌભાંડ આચરવાનું પૂર્વઆયોજિત કાવતરું ઘડ્યું હતું. આ કૌભાંડમાં સંચાલક મહેશ દિયોરા, તેના બે પુત્રો હર્ષ દિયોરા અને હરીકૃષ્ણ દિયોરા તથા ડુપ્લીકેટ ચાવી બનાવતા નિષ્ણાત લોકર બ્રેકર મણીલાલની સંડોવણી સામે આવી છે. પોલીસે ત્રણેય પિતા-પુત્રોની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ચોરી છુપાવવા માટે આરોપીઓએ સેફ હાઉસમાં લાગેલા CCTV કેમેરાના ફૂટેજની હાર્ડ ડિસ્ક પણ ગાયબ કરી દીધી હતી.
કેવી રીતે સંચાલક પિતા-પુત્રોએ આચર્યું કૌભાંડ?
ગ્રાહકોની ગેરહાજરીમાં ડુપ્લીકેટ ચાવી વડે લોકર ખોલવામાં આવતા. કુલ 6 લોકરોમાંથી 206 તોલા સોનાના દાગીના ગાયબ કરી દેવાયા. ચોરી કરેલું સોનું બજારમાં વેચીને રકમ પડાવી લેવાનો આખો માસ્ટરપ્લાન હતો.
63 તોલા સોનાના દાગીના ગાયબ થઈ જતાં ખુલ્યું આખું કૌભાંડ
સિંગણપોર કોઝવે રોડ પર રહેતા ફરિયાદી રમેશભાઈ વાઘાણીએ વર્ષ 2020થી પોતાની પત્નીના નામે નક્ષત્ર સેફ વોલ્ટમાં B/202 નંબરનું લોકર લીધું હતું. ગત 8 મેના રોજ જ્યારે પરિવાર લોકર પર ગયો ત્યારે તમામ ઘરેણાં સુરક્ષિત હતા. પરંતુ જુલાઈ મહિનામાં ઘરમાં પ્રસંગ હોવાથી જ્યારે તેઓ દાગીના કાઢવા પહોંચ્યા, ત્યારે લોકરમાં માત્ર એક મંગળસૂત્ર, બે કડલી અને ત્રણ વીંટી જ બચ્યા હતા. તેમના 63 તોલા સોનાના દાગીના ગાયબ થઈ જતાં આખું કૌભાંડ સામે આવ્યું હતું.
સુરતની 3 બ્રાન્ચમાં 2500થી વધુ લોકરધારકોની દોડધામ
નક્ષત્ર સેફ હાઉસની સિંગણપોર બ્રાન્ચમાં ચોરીના સમાચાર વાયરલ થતાં જ સુરતમાં આવેલી તેની ત્રણેય બ્રાન્ચો બહાર અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. નક્ષત્ર સેફ હાઉસમાં 2500થી વધુ લોકરો આવેલા છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ મોટી સંખ્યામાં બિલ્ડરો અને ગ્રાહકો વરાછા અને અન્ય બ્રાન્ચે પોતાના લોકર ચકાસવા ધસી ગયા હતા. વરાછા સેન્ટર પર લોકોના લોકર ખોલવામાં ટેકનિકલ અડચણો આવતાં અને યોગ્ય જવાબ ન મળતાં હોબાળો મચ્યો હતો. સ્થિતિ વણસતાં સ્થાનિક પોલીસને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે કાફલો તૈનાત કરવો પડ્યો હતો. જે ગ્રાહકોના લોકર ખૂલ્યા, તેઓ તાત્કાલિક પોતાની રોકડ રકમ અને દાગીના સલામત સ્થળે લઈ જવા માટે દોડધામ કરતા જોવા મળ્યા હતા.
હાલમાં Z 24 કલાકની ટીમે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લઈ પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો અને પોલીસ આ મામલે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચલાવી રહી છે કે અન્ય કેટલા ગ્રાહકો આ કૌભાંડનો ભોગ બન્યા છે.