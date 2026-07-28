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બિલાડીને દૂધની રખેવાળી આપી! સુરતના 'નક્ષત્ર સેફ હાઉસ' માં 206 તોલા સોનાની ચોરી, સંચાલક પિતા-પુત્રોએ જ કર્યો કાંડ!

Surat Nakshatra Safe House Gold Theft Conspiracy: સુરતના સિંગણપોરમાં આવેલા નક્ષત્ર સેફ હાઉસમાંથી ગ્રાહકોના 2.67 કરોડના 206 તોલા સોનાના દાગીના ચોરી થયાના અહેવાલો વહેતા થતાં જ આખા શહેરમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. સિંગણપોર બ્રાન્ચમાં સર્જાયેલી અફરાતફરીના પડઘા સમગ્ર સુરતમાં પડ્યા હતા. નક્ષત્ર સેફની શાખાઓમાં પોતાના કિંમતી ઘરેણાં અને રોકડ સુરક્ષિત છે કે નહીં તે ચકાસવા માટે બિલ્ડરો સહિત સેંકડો લોકર ધારકો દોડી ગયા હતા. જેને પગલે દરેક બ્રાન્ચ બહાર લોકોની લાંબી લાઈનો અને દોડધામના દૃશ્યો સર્જાયા હતા.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 28, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:23 PM IST
બિલાડીને દૂધની રખેવાળી આપી! સુરતના 'નક્ષત્ર સેફ હાઉસ' માં 206 તોલા સોનાની ચોરી, સંચાલક પિતા-પુત્રોએ જ કર્યો કાંડ!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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બિલાડીને દૂધની રખેવાળી આપી! સુરતના 'નક્ષત્ર સેફ હાઉસ' માં 206 તોલા સોનાની ચોરી..
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