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સુરતના પલસાણામાં મમતા દિવસ પર ગંભીર બેદરકારી: રસીકરણ બાદ 5 બાળકોને ખોટી દવા અપાતા ખળભળાટ

Surat News: સુરતના પલસાણામાં મમતા દિવસના કાર્યક્રમ દરમિયાન આરોગ્ય તંત્રની એક અત્યંત ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છે. અહીં રસીકરણની પ્રક્રિયા બાદ પાંચ જેટલા માસૂમ બાળકોને ભૂલથી ખોટી દવા આપી દેવામાં આવતા તેમના સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર આડઅસર જોવા મળી હતી. બાળકોની તબિયત બગડતા વાલીઓમાં ભારે રોષ અને ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. આ ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને રાજ્યના આરોગ્યમંત્રીએ તાત્કાલિક ધોરણે સમગ્ર મામલાની સઘન તપાસના આદેશ આપ્યા છે, જેથી બેદરકારી દાખવનાર જવાબદાર કર્મચારીઓ સામે કડક પગલાં લઈ શકાય.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 27, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 10:38 AM IST
સુરતના પલસાણામાં મમતા દિવસ પર ગંભીર બેદરકારી: રસીકરણ બાદ 5 બાળકોને ખોટી દવા અપાતા ખળભળાટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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