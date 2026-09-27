/સુરતના પલસાણામાં મમતા દિવસ પર ગંભીર બેદરકારી: રસીકરણ બાદ 5 બાળકોને ખોટી દવા અપાતા ખળભળાટ

Surat News: સુરત જિલ્લાના પલસાણામાં તાજેતરમાં યોજાયેલા 'મમતા દિવસ' કાર્યક્રમમાં આરોગ્ય તંત્રની એક અત્યંત ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છે. સગર્ભા મહિલાઓ અને નાના બાળકોના સ્વાસ્થ્ય તેમજ રસીકરણ માટે આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં રસી આપ્યા બાદ બાળકોને ખોટી દવા આપી દેવામાં આવી હતી, જેના કારણે પાંચ બાળકોના સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર જોવા મળી હતી. આ ઘટનાએ સ્થાનિક લોકો અને વાલીઓમાં ભારે રોષ અને ચિંતા જગાવી છે.
પેરાસિટામોલની જગ્યાએ અપાઈ ડાયાબિટીસની દવા
સામાન્ય રીતે નાના બાળકોને રસી આપ્યા બાદ તાવ ન આવે અને દુઃખાવો ન થાય તે માટે પેરાસિટામોલ (Paracetamol) આપવામાં આવતી હોય છે. પરંતુ પલસાણાના આ બનાવમાં આરોગ્ય કર્મીઓની મોટી ચૂક સામે આવી છે. રસીકરણ બાદ 5 બાળકોને પેરાસિટામોલના બદલે ગ્લાઇમિપિરાઇડ-2 એમજી (Glimepiride-2 mg) ની ટેબ્લેટ આપી દેવામાં આવી હતી. આ દવા સામાન્ય રીતે ડાયાબિટીસના દર્દીઓનું સુગર કંટ્રોલ કરવા માટે વપરાય છે. ખોટી દવા લેવાના કારણે બાળકોના શરીરમાં દવાની આડઅસરના લક્ષણો દેખાવા લાગ્યા હતા અને તેમની તબિયત લથડી હતી.
બાળકોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા
બાળકોમાં દવાની આડઅસર થતા જ વાલીઓના જીવ તાળવે ચોંટ્યા હતા અને આરોગ્ય વિભાગમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. પરિસ્થિતિની ગંભીરતા સમજીને પાંચેય બાળકોને સત્વરે સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સિવિલ હોસ્પિટલના પીડિયાટ્રિક વિભાગ અને PICU (પેડિયાટ્રિક ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ) માં નિષ્ણાત તબીબોની દેખરેખ હેઠળ તેમની સઘન સારવાર શરૂ કરવામાં આવી હતી. રાહતની વાત એ છે કે, સમયસર અને યોગ્ય સારવાર મળી જવાને કારણે હાલ તમામ પાંચેય બાળકોની સ્થિતિ એકદમ સ્થિર હોવાનું તબીબો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.
આરોગ્ય વિભાગની કડક કાર્યવાહી: જવાબદાર હેલ્થ વર્કર સસ્પેન્ડ
આ ઘટનાની જાણ થતાં જ આરોગ્ય વિભાગ હરકતમાં આવ્યું હતું અને તાત્કાલિક ધોરણે તપાસ હાથ ધરી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં બેદરકારી સ્પષ્ટ થતાં, આ ગંભીર ભૂલ માટે જવાબદાર મહિલા હેલ્થ વર્કર (Female Health Worker) ને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત દવાનું વિતરણ કઈ રીતે થયું અને અન્ય કોઈ સ્ટાફની સંડોવણી કે બેદરકારી છે કે કેમ તે દિશામાં પણ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે.
બાળકોના આરોગ્ય સાથે બેદરકારી સહન નહીં થાય: આરોગ્ય મંત્રી
રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી શ્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ આ ઘટનાને અત્યંત ગંભીરતાથી લીધી છે અને સમગ્ર મામલામાં તપાસના આદેશ આપ્યા છે. તેમના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ જ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા આ ત્વરિત કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. મંત્રીશ્રીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે, "નાના બાળકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કે કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી રાજ્ય સરકાર દ્વારા ક્યારેય ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં." તેમણે ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે સિસ્ટમમાં કડક મોનિટરિંગ સુનિશ્ચિત કરવાના નિર્દેશ પણ આપ્યા છે.