ઈરાન યુદ્ધની અસર, ગુજરાત ગેસ દ્વારા ભાવમાં કરાયો વધારો, આ લોકોને લાગશે ઝટકો
Surat News: ગુજરાત ગેસ દ્વારા ઈરાન સંકટને કારણે કોમર્શિયલ ગેસના વપરાશ માટે બે સ્લેબ નક્કી કરાયા છે. આ સ્લેબની બહાર કોઈ ઉદ્યોગો ગેસ વપરાશ કરશે તો તેણે બમણો ભાવ ચુકવવો પડશે.
- ગુજરાત ગેસનો મોટો નિર્ણય
- કોમર્શિયલ ગેસના ભાવમાં કરાયો વધારો
- ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગને લાગશે ઝટકો
ચેતન પટેલ, સુરતઃ અમેરિકા-ઈઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની અસર ભારત પર પણ પડી છે. ભારતમાં એલપીજીનું સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે. સરકારે એલપીજી માટે ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે. રસોઈ ગેસ સિલિન્ડરના બુકિંગના નિયમોમાં પણ ફેરફાર થયો છે, બીજીતરફ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની વધારે અછત જોવા મળી રહી છે. જેથી ઉદ્યોગો અને રેસ્ટોરન્ટ પર તેની મોટી અસર પડી છે. આ વચ્ચે સુરતમાં ગુજરાત ગેસ દ્વારા કોમર્શિયલ ગેસના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
ગુજરાત ગેસ દ્વારા ભાવમાં વધારો
કોમર્શિયલ ગેસની અછત વચ્ચે ગુજરાત ગેસ દ્વારા ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જે ઉદ્યોગો 80 ટકાથી વધુ ગેસ વાપરસે તેની પાસેથી વધારાના યુનિટ દીઠ 49.50 રૂપિયાની જગ્યાએ 85 રૂપિયા વસૂલ કરવામાં આવશે. યુદ્ધને કારણે ઔદ્યોગિક ગેસના ઉપયોગને નિયંત્રિત કરવા માટે કંપની દ્વારા બે સ્લેબ લાગૂ કરવામાં આવ્યા છે.
ટેક્સટાઈલ પ્રોસેસિંગ ઉદ્યોગ પર ભાર વધશે
ગુજરાત ગેસ દ્વારા આ ભાવ વધારાની અસર ટેક્સટાઈલ પ્રોસેસિંગ ઉદ્યોગો પર જોવા મળશે. સુરતમાં 300 જેટલા એકમો ગેસ આધારિત છે. યુદ્ધની સ્થિતિમાં પહેલાથી જ માંગમાં ઘટાડો થયો છે, બીજીતરફ ગેસનો ભાવ વધતા ઉદ્યોગ પર માઠી અસર પડી શકે છે. ગુજરાત ગેસ રાજ્યભરમાં 1000થી વધુ ઉદ્યોગોને 7 લાખ કિલોથી વધુનો ગેસ પૂરો પાડે છે.
સુરતમાં 300થી વધુ ઉદ્યોગો આ ગેસ પર આધારિત છે. જેમાં દરરોજ 1.50 લાખ કિલો ગેસનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. કંપની દ્વારા નવો સ્લેબ લાગૂ થયા બાદ તેની સૌથી વધુ અસર ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગને પડવાની છે. આગામી સમયમાં ઉદ્યોગના ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે.
