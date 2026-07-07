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ડાયમંડ નગરી સુરત વરસાદમાં ડૂબી! વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદમાં આ વિસ્તારો પાણીમાં ડૂબ્યા, જળબંબાકારથી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત

Surat HeavyRains: સૌરાષ્ટ્ર બાદ હવે દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ મેઘરાજાએ પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ દેખાડતા ભારે તારાજી સર્જી છે. સુરત, વલસાડ, તાપી અને નર્મદા સહિતના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદથી જનજીવન વ્યાપકપણે પ્રભાવિત થયું છે. ક્યાંક રસ્તાઓ નદીમાં ફેરવાયા છે, તો ક્યાંક ડેમ ઓવરફ્લો થતાં હાઈએલર્ટ અપાયું છે. સુરત શહેરમાં માત્ર બે કલાકમાં જ 4 ઈંચ જેટલો ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો હતો, જ્યારે સરેરાશ 5 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. ભારે વરસાદના કારણે પર્વત પાટીયા વિસ્તાર સહિતના અનેક રસ્તાઓ બેટમાં ફેરવાયા હતા.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 07, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:24 AM IST
ડાયમંડ નગરી સુરત વરસાદમાં ડૂબી! વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદમાં આ વિસ્તારો પાણીમાં ડૂબ્યા, જળબંબાકારથી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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