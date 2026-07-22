Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Surat
  • /ગુજરાતમાં વરસાદી સંકટ વચ્ચે NDRFની ટીમો એલર્ટ, સુરત-વલસાડમાં NDRFની ટીમો એલર્ટ, નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં મોનિટરિંગ શરૂ

ગુજરાતમાં વરસાદી સંકટ વચ્ચે NDRFની ટીમો એલર્ટ, સુરત-વલસાડમાં NDRFની ટીમો એલર્ટ, નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં મોનિટરિંગ શરૂ

Gujarat Monsoo 2026: ચોમાસાની ભયાનક શરૂઆત સાથે જ ગુજરાત પર ભારે વરસાદી સંકટ ઘેરાયું છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેને પગલે સમગ્ર તંત્ર હરકતમાં આવી ગયું છે. આ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા અને નાગરિકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે NDRFની 06 બટાલિયન દ્વારા સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર સાથે સંકલન સાધીને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં બચાવ ટુકડીઓ તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 22, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:54 PM IST
ગુજરાતમાં વરસાદી સંકટ વચ્ચે NDRFની ટીમો એલર્ટ, સુરત-વલસાડમાં NDRFની ટીમો એલર્ટ, નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં મોનિટરિંગ શરૂ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
જંતર મંતર પર હંગામા બાદ મોટો નિર્ણય: હિંસાને પગલે CRPFની 20 ટુકડી તૈનાત થશે, આજે વિપ
CJP Protest1 hr ago
2
Bigg Boss 201 hr ago
3
today gold and silver price1 hr ago
4
Massive protests in Ahmedabad over NEET paper leak1 hr ago
5
Relationship Tips1 hr ago