/ગુજરાતમાં વરસાદી સંકટ વચ્ચે NDRFની ટીમો એલર્ટ, સુરત-વલસાડમાં NDRFની ટીમો એલર્ટ, નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં મોનિટરિંગ શરૂ

Gujarat Monsoo 2026: ચોમાસાની ભયાનક શરૂઆત સાથે જ ગુજરાત પર ભારે વરસાદી સંકટ ઘેરાયું છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેને પગલે સમગ્ર તંત્ર હરકતમાં આવી ગયું છે. આ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા અને નાગરિકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે NDRFની 06 બટાલિયન દ્વારા સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર સાથે સંકલન સાધીને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં બચાવ ટુકડીઓ તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત અને વલસાડ જિલ્લાઓમાં પૂર અને જળબંબાકારની સ્થિતિ સામે NDRFના જવાનોને એલર્ટ મોડ પર મૂકવામાં આવ્યા છે.
સુરત: નીચાણવાળા અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં જવાનો તૈનાત
સુરત શહેરમાં સતત વરસી રહેલા વરસાદને કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાઈ છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને વહીવટી તંત્રે તાત્કાલિક પગલાં લીધાં છે. ભારે વરસાદને કારણે પર્વત પાટિયા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જતાં સ્થાનિક લોકોને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે NDRFની એક વિશેષ ટીમ ઘટનાસ્થળે તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે. કોઈ પણ કટોકટીની સ્થિતિને પહોંચી વળવા અને ત્વરિત રેસ્ક્યૂ કામગીરી માટે સુરત મહાનગરપાલિકાના સાઉથ ઝોન, ઉધના ખાતે NDRFની બીજી બેકઅપ ટીમ સજ્જ રાખવામાં આવી છે. સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા અને પૂર જેવા પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોથી દૂર રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
વલસાડમાં કડક મોનિટરિંગ: નીચાણવાળા વિસ્તારો પર નજર
વલસાડ જિલ્લો હંમેશા ભારે વરસાદ દરમિયાન પૂરના ઝપેટમાં આવતો હોય છે. આ વખતે તંત્ર દ્વારા આગોતરું આયોજન કરીને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં સતત વોચ રાખવામાં આવી રહી છે. વલસાડના હનુમાન ભાગડા, દારૂડિયા વોર્ડ અને તારિયા વોર્ડ જેવા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં NDRFની ટીમો સતત મોનિટરિંગ કરી રહી છે. નદીઓ કે ખાડીઓના સ્તરમાં વધારો થાય તો સ્થાનિક લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા માટે તમામ જરૂરી સાધન-સામગ્રી અને બોટ સાથે જવાનો સ્ટેન્ડબાય છે.
તંત્રની તૈયારીઓ અને નાગરિકો માટે સલાહ
રાજ્ય સરકાર અને NDRFની ટીમો વચ્ચે સતત સંપર્ક જાળવી રાખવામાં આવી રહ્યો છે. કોઈ પણ ઈમરજન્સી પરિસ્થિતિમાં ઝડપી રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી શકાય તે માટે કંટ્રોલ રૂમ પણ કાર્યરત કરાયા છે. નાગરિકોને અફવાઓથી દૂર રહેવા, સરકારી સૂચનાઓનું પાલન કરવા અને કટોકટીના સમયે સ્થાનિક ઇમરજન્સી નંબર પર સંપર્ક કરવા વિનંતી છે.